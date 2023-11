Mihai Stoica intervine din nou în cazul lui Florinel Coman: "Gigi i-a zis că a fost cam individualist"

La o zi după meci, Gigi Becali spunea că a discutat telefonic cu Florinel Coman, iar jucătorul s-ar fi plâns de coechipierii săi, transmișând că "nu mi se dădeau soluții", motiv pentru care a ales să dribleze și să fie individualist.

Mihai Stoica intervine din nou în cazul lui Florinel Coman

După un val de critici la adresa șeptarului de la FCSB, Mihai Stoica prezintă o nouă variantă. Florinel Coman nu s-ar fi plâns în niciun moment de coechipierii săi, ci doar i-ar fi spus patronului echipei că a vrut să șuteze la poartă.

"Vorbeam cu Gigi după meci, zicea de Coman că a fost individualist și i-am zis eu: 'băi, câteodată dacă nu ai cui să îi dai, ești individualist'. Aia a fost discuția mea cu Gigi, o discuție, dar nu vreo fază anume. După aia, Coman se simțea foarte rău, a jucat bolnav, l-a sunat să îl întrebe cum e.

A zis: 'nu mă simt bine, nea Gigi, tușesc, mă doare capul'. Gigi i-a zis că a fost cam individualist, el i-a zis: 'nea Gigi, nu știu dacă am fost individualist sau nu, în careu câteodată am vrut să mi-o fac, am ținut-o mai mult că am tot vrut să mă fac să dau la poartă'. Asta a fost discuția, punct.

A ținut-o mult acolo, dar nici nu avea soluții, că era îngrămădeală. Coman e un băiat și coleg prea bun, el e băiat deștept, nu e prost. Lui Gigi orice îi spui spune la presă, cum ai putea să spui ceva și să te gândești că nu află ceilalți?", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.