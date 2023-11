Florinel Coman, apărat de MM, după scandalul provocat de declarațiile lui Gigi Becali: „Nu ar face niciodată asta!”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, i-a luat apărarea lui Florinel Coman, subliniind faptul că Gigi Becali a interpretat greșit vorbele jucătorului de bandă.

În plus, MM l-a lăudat pe Coman pentru altruismul de care dă dovadă atât pe teren, cât și în afara lui și a prezentat mesajul pe care l-a primit de la „Mbappe de România”, în care acestea neagă afirmațiile lui Gigi Becali.

Florinel Coman va avea o discuție miercuri cu toți colegii din vestiarul FCSB, pentru a încerca să le explice ce a vrut, de fapt, să-i transmită pantronului FCSB.

„Nu a fost discuţia asta. Eu am avut o discuţie cu Gigi Becali. Eu i-am spus că nu avea soluţii. Coman i-a spus lui Gigi: 'În careu încercam să mă eliberez, ca să dau la poartă'. Exact astea sunt cuvintele lui. Coman e un coleg excepţional. În viaţa lui Coman nu a spus că nu are cu cine să joace. Alţii au spus: 'Nu pot să joc cu puşcăria aia…'. Coman nu. E un băiat extraordinar, de vestiar. Astăzi am vorbit cu el. Mâine o să vorbească şi cu băieţii. Gigi a interpretat aşa, dar nu au fost cuvintele lui Coman.

Exact asta i-a spus. Uite ce scrie aici: 'Eu nu i-am spus niciodată aşa ceva lui nea Gigi, că n-aveam soluţii. Eu i-am spus că driblam în careu, pentru că îmi căutam soluţii să şutez'. Deci, nici vorbă despre aşa ceva. Nu vor apărea discuţii în vestiarul nostru, pentru că este vorba despre Coman. Nu se pune problema. Noi când avem ceva de discutat, îi chemăm pe Coman şi Olaru. De program sau diverse alte lucruri”, a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

Ce a spus Gigi Becali despre discuția cu Florinel Coman

Patronul FCSB a susținut că l-a certat pe Florinel Coman pentru că a driblat prea mult în timpul meciului cu Rapid, iar jucătorul i-ar fi spus că a fost oblicat să facă asta, deoarece nu avea cu cine să joacă în careu.

„Am vorbit cu Coman acum şi i-am spus că a driblat prea mult. Mi-a zis «Băi, nea Gigi, nu am avut soluţii! Trebuia să driblez pentru că nu mi se dădeau soluţii». Noi am fost buni când jucam rapid, în pase”, a fost declaraţia lui Gigi Becali.

FCSB ocupă prima poziție în clasamentul Superligii, cu 31 de puncte, unul mai mult decât CFR Cluj. Pe trei se află Rapid, cu 29 de puncte.

Etapa următoare, vicecampioana primește vizita lui FCU Craiova, în etapa cu numărul 16, duminică, de la ora 21:00.