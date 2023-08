Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre UTA Arad, care nu a reușit să câștige în nicio etapă în startul noului sezon din Superliga României, până acum. „Bătrâna Doamnă” a obținut două înfrângeri și un rezultat de egalitat.

Mihai Stoica e dur: „Mă așteptam la mai mult de la ei!”

Mihai Stoica a evidențiat faptul că se aștepta la un joc mai bun al echipei pregătie de Mircea Rednic, care în primele trei runde a dat peste Oțelul Galați (1-1), CFR Cluj (1-3) și FC Hermannstadt (1-2).

„Eu cred ca Rapid si Craiova vor intra in play-off. Iese probabil Hermannstadt. Cele şase din play-off vor fi cele din anul trecut. N-o să fie Farul? Nu cred. N-o să fie Sepsi? Nu cred.

Chiar mă aşteptam la mai mult de la UTA. Parcă au plecat prea mulţi jucători de la ei şi unii care nu erau modeşti: Batha, Vukcevic, Ubbink... Erau nişte jucători buni”, a spus MM Stoica, potrivit OrangeSport.

Să vină banii! Mihai Stoica a dezvăluit câte bilete s-au vândut la FCSB - CFR Cluj în nici măcar o zi

FCSB - CFR Cluj e duminică, 6 august, de la ora 21:30

La doar o oră de la punerea biletelor în vânzare, Mihai Stoica a anunțat pe rețelele social media că au fost achiziționate peste 6000, iar după aproape opt ore, stocurile aproape că s-au epuizat!

Stadionul „Steaua” din Ghencea are o capacitate de 31.254 de locuri, iar fanii FCSB ar putea ocupa toată arena la meciul cu CFR! Managerul general FCSB a anunțat că s-au vândut 20 de mii de bilete în nici opt ore.

„19.592 de bilete s-au vândut. Probabil că la ora asta am sărit de 20.000. Sold-out va fi! Noi avem foarte multe cereri din provincie, vin şi oameni din diaspora. E un meci important cu CFR”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.