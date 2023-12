Mihai Stoica, avertisment pentru noul jucător de la FCSB: "Deja are o problemă cu mine"

Baba Alhassan a jucat, joi, ultimul meci pentru FC Hermannstadt. Mijlocașul din Ghana a fost integralist în remiza cu Sepsi, scor 1-1, iar în minutul 89 a primit un cartonaș galben pentru un fault comis la jumătatea terenului.

Mihai Stoica, avertisment pentru Baba Alhassan

Pentru Alhassan a fost al cincilea cartonaș galben din acest sezon, iar ghanezul riscă se apropie de o nouă suspendare provocată de cumulul de avertismente, situație care nu este pe placul lui Mihai Stoica.

"Deja are o problemă cu mine, pentru că a luat galben. Am verificat şi eu, este al cincilea. Cinci este mai mare decât patru şi mai sunt doi paşi până la şapte (n.r - când ar fi din nou suspendat). La meciul cu Craiova a ieşit cu probleme musculare, dar este bine că acum a ieşit pe picioare.

A jucat bine. Este un jucător bun. Mie îmi place. Caută contactele, nu fuge de joc. A avut o ocazie mare. Atacă foarte bine spaţiile, îşi asumă şuturile de la distanţă, cred că poate să ne ajute", a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Pentru Alhassan urmează câteva zile de vacanță, iar la începutul lunii ianuarie se va alătura lotului celor de la FCSB. Transferul său va fi oficializat pe 16 ianuarie, când se deschide fereastra de mercato din România.

600.000 de euro a plătit FCSB pentru a-l cumpăra pe Baba Alhassan de la FC Hermannstadt

Baba Alhassan, după ultimul meci la Hermannstadt: "Să-mi fie frică de Gigi Becali?"

La finalul ultimului meci pentru Hermannstadt, Alhassan s-a declarat emoționat și a anunțat ferm că nu se teme de Gigi Becali, patron care de obicei nu are răbdare cu jucătorii abia transferați și nu se ferește să îi critice public.

"Nu m-am gândit că e ultimul meu meci aici. Mi-am dorit să câștig acest meci. Inițial am vrut vacanță, dar m-am răzgândit, pentru că este mai bine să joci decât să te antrenezi. Am luat un tricou cu toate semnăturile colegilor. Am fost puțin emoționat acum în vestiar cu colegii, dar poate ne vom mai întâlni.

Va fi o nouă provocare pentru mine. Voi merge în vacanță, iar apoi vom vedea ce se întâmplă acolo. Îmi doresc să dau tot ce am mai bun la FCSB.

(n.r - întrebat dacă îi este teamă de criticile lui Gigi Becali) Sunt banii lui. Poate face ce vrea. E normal. Sunt banii lui, poate vorbi. Eu trebuie să joc bine pe teren. Dacă vorbește, e normal. Nu mi-e teamă. De ce să îmi fie teamă? Eu sunt fotbalist", a spus Baba Alhassan.