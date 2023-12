Baba Alhassan, după ultimul meci la Hermannstadt: "De ce să-mi fie frică de Gigi Becali?"

Alhassan a fost integralist la FC Hermannstadt în meciul cu Sepsi, scor 1-1 . După ce a bătut palma cu FCSB, mijlocașul din Ghana ceruse să intre mai devreme în vacanță, însă s-a răzgândit și și-a dorit să joace contra lui Sepsi. La partida cu FCSB, din precedenta rundă, Alhassan nu a făcut parte din lotul sibienilor.

Baba Alhassan, după ultimul meci la Hermannstadt: "Să-mi fie frică de Gigi Becali?"

La finalul ultimului meci pentru Hermannstadt, Alhassan s-a declarat emoționat și a anunțat ferm că nu se teme de Gigi Becali, patron care de obicei nu are răbdare cu jucătorii abia transferați și nu se ferește să îi critice public.

"Nu m-am gândit că e ultimul meu meci aici. Mi-am dorit să câștig acest meci. Inițial am vrut vacanță, dar m-am răzgândit, pentru că este mai bine să joci decât să te antrenezi. Am luat un tricou cu toate semnăturile colegilor. Am fost puțin emoționat acum în vestiar cu colegii, dar poate ne vom mai întâlni.

Va fi o nouă provocare pentru mine. Voi merge în vacanță, iar apoi vom vedea ce se întâmplă acolo. Îmi doresc să dau tot ce am mai bun la FCSB.

(n.r - întrebat dacă îi este teamă de criticile lui Gigi Becali) Sunt banii lui. Poate face ce vrea. E normal. Sunt banii lui, poate vorbi. Eu trebuie să joc bine pe teren. Dacă vorbește, e normal. Nu mi-e teamă. De ce să îmi fie teamă? Eu sunt fotbalist", a spus Baba Alhassan.

600.000 de euro a plătit FCSB pentru a-l cumpăra pe Baba Alhassan de la FC Hermannstadt