Mihai Stoica anunță o revenire importantă la FCSB: "Da, se întoarce și ne poate ajuta!"

Stoica a confirmat revenirea lui Valentin Gheorghe la FCSB. Extrema stângă a evoluat sub formă de împrumut în Turcia, la Umraniyespor, iar acum va fi, cel mai probabil, varianta de rezervă a lui Florinel Coman.

Mihai Stoica, despre Valentin Gheorghe, Florinel Coman și Octavian Popescu

Coman, care a traversat un play-off excelent, este văzut drept un jucător de neînlocuit în flancul stâng, motiv pentru care Octavian Popescu va fi nevoit să își schimbe poziția, spune Mihai Stoica.

"Da, Vali Gheorghe se întoarce. E jucător polivalent care ne poate ajuta. Chiar ne poate ajuta. Cât a fost la noi, el a fost chiar bine. L-am lăsat să plece pentru că era supraîncărcat postul respectiv. Postul lui de bază este atacant lateral stânga. Este Coman acolo. E Octavian, care trebuie să schimbe și să joace în altă parte pentru că, la momentul ăsta, Coman este foarte greu de înlocuit.

Atenție! Înainte de a juca Florinel Coman la nivelul ăsta, am spus clar că el va fi jucătorul cel mai important de la noi. Eu mă înșel cam rar. L-am văzut la antrenamente cum este și am știut că va fi numărul 1. Eu am spus că va fi numărul 1 înainte să dea primul gol din ultima perioadă, iar după aia a început să joace.

Coman e prea bun. Octavian e un jucător care poate juca stânga, dreapta, număr 10, inter. Coman e atacant lateral stânga. Și e bun, foarte bun! M-aș mira ca echipa națională să înceapă fără Coman titular...", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica anunță transferuri la FCSB

Mihai Stoica spune că la FCSB sunt așteptate patru transferuri, care ar putea fi oficializate săptămâna viitoare. FCSB vrea să aducă un atacant, în pole-position aflându-se Arnold Garita, un inter și doi fundași centrali.

Arnold Garita a reluat negocierile cu FCSB, iar atacantul camerunez care a jucat pentru FC Argeș este acum așteptat să dea un răspuns bucureștenilor.

"Există discuții avansate pentru un atacant, pentru un inter și cred că vom aduce doi fundași centrali, cel puțin. Niciunul (n.r - dintre fundași) nu e din România. Cu unul suntem foarte aproape. Ni s-a dat libertate. La fundașii centrali avem unul foarte, foarte interesant. N-a jucat în Europa până acum, celălalt a jucat în Europa. Mai departe, mijlocașul a jucat în România. E foarte aproape și el, mâine dă răspunsul.

Atacantul e Garita, s-au reluat discuțiile, vom vedea dacă e da sau nu. Dacă nu, eu am mare încrede că, în situația în care Compagno trebuie înlocuit, Miculescu... spun cu tărie că mă voi ocupa personal. Va fi o soluție pentru noi și în parte dreaptă și ca număr 9. Are niște calități extraordinare.

Nu se pune problema să plece Compagno. Doar pe bani mulți, pe clauză. 100% rămâne. Cum să fim nemulțumiți? E al doilea golgheter al campionatului?

Mâne avem o zi importantă. Până la sfârșitul săptămânii viitoare cred că vom avea definitivat 90% lotul. Pot veni și 6 jucători în plus. Dacă e să plece un jucător important, pleacă doar pe bani mulți, pe clauze", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.