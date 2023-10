Mihai Stoica a vorbit despre ”Octavian Popescu” al Rapidului: ”A devenit un jucător foarte important”

Mihai Stoica a analizat contra-candidata la titlu, Rapid, și a vorbit despre posibilele mutări pe care ”alb-vișinii” le pot face. Mai mult decât atât, MM Stoica s-a concentrat pe Alexandru Stan, și a trasat o paralelă între jucătorul reprezentativei U19 a Rapidului, și Octavian Popescu, jucătorul actual al FCSB-ului, titular în naționala U21:

”Am văzut că s-a vorbit despre Djordje Despotivic la Rapid, care e liber și e bun. Ok, vine și el după o perioadă în care a fost liber. Am văzut o declarație a lui Angelescu, care spune că nu aduc niciun jucător și că sunt bine așa. Probabil acordă încredere copilului (n.r - Alexandru Stan). Până la urmă, Tavi a început să joace la noi, la 17 ani, forțat de împrejurări - COVID, Coman accidentat - a rămas în echipă și a devenit un jucător foarte important. Poate să fie și Alexandru Stan la fel, fizic are. Am văzut că vorbesc foarte frumos de Alexandru Stan și e posibil să fie Alexandru Stan, nu se știe.”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a făcut o listă a jucătorilor pe care Rapid i-ar putea vinde oricând pe mai mult de trei milioane de euro. ”Care este jucătorul de la Rapid pentru care s-ar putea obține o sumă foarte mare? Cred că sunt mulți. De la Borza pe care l-am luat și acum e la echipa națională mare, până la Horațiu (n.r. - Moldovan), Paul Iacob, Petrila, care are o vârstă foarte bună, Rrahmani, Funsho, care și el are o vârstă bună.”

Rapid și FCSB vor debuta în etapa a 13-a a Superligii împotriva a două echipe de play-out. Rapid o va întâlni pe UTA Arad vineri, 20 octombrie, de la ora 21:00, și speră ca FCSB să se încurce în duelul de duminică, 22 octombrie de la ora 21:00, împotriva celor de la FC Voluntari.