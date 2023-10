"Arabia Saudită?" Rodri s-a hotărât în privința viitorului său

Cotat la 100 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul iberic mai are contract cu gruparea de pe „Etihad” până la finalul sezonului 2026/27.

Rodri a vorbit despre viitorul său, după ce a câștigat sezonul trecut „tripleta” cu Manchester City și continuă să facă valuri în tricoul echipei antrenate de Pep Guardiola.

„Viitorul meu? Sunt foarte fericit la City. Am auzit despre Arabia Saudită, dar ar fi foarte complicat să mă alătur unui proiect de acolo. Prioritatea mea în fotbal e ambiția. Pentru moment, spun pas Arabiei Saudite”, au fost cuvintele lui Rodri, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

???? Rodri: “My future? I’m very happy at City. I heard about Saudi but it would be very complicated to join a project like Saudi for me”.

“My priority in football is ambition — as sporting, individual, collective ambition. At the moment, Arabia is not there”, told COPE. pic.twitter.com/3aGrRypk9L