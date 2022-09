Mihai Stoica a dezvăluit cu câte kilograme în plus a venit Omrani la FCSB și cât trebuie să mai slăbească atacantul

Omrani a fost folosit la FCSB 2 în partida cu CS Dinamo, câștigată de echipa sa, sâmbătă, scor 3-1. Internaționalul algerian a reușit o pasă de gol, iar la finalul partidei a explicat că se simte pregătit să joace în următorul meci al primei echipe, cel cu FC Argeș, programat pe 2 octombrie.

Mihai Stoica: "Omrani are două kilograme în plus. Avea vreo patru"

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a explicat că Billel Omrani a ajuns la FCSB cu aproximativ patru kilograme în plus față de greutatea normală și trebuie să mai dea jos încă două.

"Omrani și Nikolov mai au. Vin după o perioadă în care au fost încărcați destul de tare. Săptămâna viitoare nu ne așteaptă clipe prea ușoare. Nu se știe dacă intră sau nu în calcule pentru meciul cu FC Argeș, mai sunt 8 zile. Nu știu care e ideea antrenorilor.

Omrani are cu două kilograme în plus. Le aruncă. (n.r - 10 kilograme?) Hai, mă, nu există așa ceva. Avea vreo 4! Pe 12 iunie a fost ultimul lui meci, la naționala Algeriei. Totuși, e naționala Algeriei, pe acolo mai joacă un Mahrez", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Următorul meci al lui FCSB este programat duminică, 2 octombrie, de la ora 21:00, contra lui FC Argeș, pe teren propriu.

Billel Omrani a anunțat când poate debuta la FCSB

La finalul meciului cu CS Dinamo, Omrani a declarat că se simte la 80% din punct de vedere fizic, iar săptămâna viitoare, contra lui FC Argeș, poate debuta la prima echipă.

Atacantul a anunțat și obiectivul clar pe care și l-a stabilit pentru acest sezon.

"A fost bine pentru echipă, am câștigat. Pentru mine a fost bine să joc un meci amical (n.r - a fost meci oficial, în Liga 3), am reușit să dau un assist, am provocat un fault și după a fost gol. Sunt foarte fericit, m-am simțit bine fizic, lucrez foarte mult.

Am alergat mult, am făcut multe sprinturi. Acum trebuie să lucrez mai mult și vedem săptămânile viitoare. Mă simt foarte bine și sunt pregătit pentru meciul cu Argeș. Mai am puțin și revin la 100%, cred că sunt la 80%. Mai am nevoie să lucrez puțin.

Îmi place de antrenor, de toți jucătorii. M-au ajutat să mă integrez foarte rapid, suntem foarte serioși la antrenament, lucrăm foarte mult alături de staff.

Acum suntem pe locul 14. Vedem primul meci, cu FC Argeș, avem nevoie să câștigăm. După trebuie să câștigăm fiecare meci. Eu vreau să câștigăm titul, ăsta este obiectivul meu", a spus Billel Omrani, după meciul cu CS Dinamo.