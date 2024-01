Mihai Rotaru a decis ce se întâmplă cu Ivaylo Petev, după șase meciuri la rând fără victorie: ”Ăsta era planul”

Darius Olaru, golgheterul campionatului, a fost cel care a deschis scorul în prelungirile primei reprize, după un penalty acordat de Marcel Bîrsan în urma consultării arbitrajului video.

În partea secundă, în minutul 50, Florinel Coman s-a distrat cu apărarea adversă și a dus scorul la 2-0, iar David Miculescu, cu execuția sa din minutul 83, a închis tabela la 3-0 pentru liderul din Superligă.

Mihai Rotaru: ”Am spus că avem 30% șanse la campionat”

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a decis ce se întâmplă cu Ivaylo Petev, după ce echipa sa a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în Superliga României.

Omul de afaceri a dezvăluit că planul echipei sale este acela de a câștiga Cupa României și de a se clasa pe podium la finalul acestui sezon. Astfel, Rotaru va merge în continuare pe mâna antrenorului bulgar.

„Nu ne ascundem în spatele cifrelor, cu Reghecampf am avut șase meciuri fără victorie. Ne așteptam la mai mult de la acest început de campionat, suntem frustrați, eu consider că nu au fost mai buni decât noi în seara asta.

Au fost faulturi repetate ale celor de la FCSB și nu s-a dat galben, consider că nu s-a judecat cu aceeași unitate de măsură. Noi puteam să dăm un alt curs meciului când a ratat Alex, am fost mai buni în prima repriză, cred că am intrat cu atitudine, cu răutate, asta ne-am dorit de la acest meci, să-i urcăm pe garduri. Am jucat bine, dar un henț în minutul 48 și două greșeli au scris istoria acestui meci.

Suntem o echipă în căutare, încercăm să ne schimbăm filosofia. Orice echipă în căutare poate să aibă probleme. Nu ne facem griji pentru play-off, dacă asta era următoarea întrebare. În seara asta chiar am arătat atitudine, nu ne-a ieșit, ne-au bătut, felicitări. Sperăm să-i prindem în play-off și să-i batem noi de două ori.

Sunt jucători noi care au nevoie de timp, de acomodare, au venit într-un campionat nou. Sunt cinci puncte față de Rapid și CFR, asta mă interesează. Când a venit Ivaylo m-a întrebat ce șanse avem la campionat, am spus că undeva la 30%, dar cu un miracol putem să le creștem. Din păcate, am scăzut, dar nu ne-am bătut la campionat. Planul a fost să terminăm în primele trei în campionat și să câștigăm Cupa României. Trebuie să avem răbdare. Am plecat pe un drum și nu ne vom întoarce”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.

După victoria categorică de pe ”Ion Oblemenco”, FCSB a ajuns la 50 de puncte și este la 11 puncte distață de locul doi, ocupat de Rapid București. CFR Cluj este pe locul trei, cu 36 de puncte, dar va juca luni în compania celor de la FC Voluntari.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas pe locul cinci, cu doar 34 de puncte, și este la 16 puncte distanță de lider. În acest moment, oltenii par să fie ieșiți din calculele pentru titlu.