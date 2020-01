"Mi se pare riscant sa faci asta!" Vintila are in lot un diamant, dar tine numai de el daca vrea sa il foloseasca! Ce fotbalist ar putea deschide comoara in care se afla titlul Ligii 1

Narcis Raducan a vorbit despre situatia lui Gnohere.

Fostul manager sportiv al celor de la FCSB, Narcis Raducan, a vorbit despre situatia lui Harlem Gnohere. Atacantul celor de la FCSB are vizibul kilograme in plus, desi antrenorul echipei, Bogdan Vintila a declarat ca niciun jucator nu se confrunta cu aceasta problema.

Narcis Raducan este de parere ca Gnohere ar putea fi arma secreta a lui Vintila in meciurile ramase pana la finalul campionatului. Acesta este de parere ca Gnohere ar putea marca goluri chiar si asa gras.

"Gnohere isi va reveni intr-o luna. Nu e niciun secret ca este gras. Dar sa stii ca jucatorii care traiesc din executii pot avea reusite si intr-o forma mai putin buna. Sa vedeti ca va marca goluri, asa cum e el, gras. Mi se pare riscant sa abordezi returul fara numar 9", a spus Narcis Raducan, la digi.