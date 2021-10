Mesajul fanilor din „DDB” după ultimele declarații ale lui Cosmin Contra: „Noi am rămas!”

Fanii „roș-albi” l-au contrazis pe Contra și au ținut să-i transmită acestuia un mesaj ferm: „Ba putem, Cosmine!”

„Aici e DINAMO, aici e DDB! VOI AȚI FUGIT, NOI AM RĂMAS

Într-un interviu pentru o casă de pariuri din Serbia, întrebat fiid despre Dinamo, Cosmin Contra a declarat:

„Eu am simțit o durere în piept și am plecat. Fanii dețin 35% din proprietate, spaniolii controlează celelalte acțiuni, dar au dispărut. Suporterii dau bani prin bilete și taxe de membru. De asemenea, plătesc pentru tichete virtuale și încearcă să salveze clubul. Dar acest lucru este imposibil, 12.000 dintre ei nu pot câștiga această bătălie”

BA PUTEM, COSMINE! ȘI O VOM CÂȘTIGA! ȘTII DE CE?

Pentru că noi am rămas alături de Dinamo, cu durerea aia în piept cu tot. Am rămas și am luptat, din răsputeri, pe toate fronturile posibile: Consilii de Administrație, AGA, Instanțe, stadioane, Internet, am luptat cu toată ființa, luni în șir! Am alungat infractori, am păstrat jucători, am achitat salarii, taxe, rate la bănci, am redus din datorii și am păstrat intacte activele clubului. Dinamo este astăzi sub protecția legilor statului și joacă tot în Liga 1. I-am salvat istoria glorioasă de 74 de ani pe prima scenă a fotbalului românesc, neîntrerupt!

SUNTEM SINGURII CARE AM RĂMAS, CÂND TOȚI CEILALȚI AȚI FUGIT

Suntem singurii care ne-am bătut, în timp ce alții și-au dat cu părerea, au criticat, au descurajat, au atacat sau doar au tăcut și au privit. De ce așa la noi, nu știm”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Program DDB.