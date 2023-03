Mesajul care l-a uluit pe Leo Strizu! Răspunsul tăios primit de Crăciun de la MM Stoica, în loc de o urare de bine

Tehnicianul a dezvăluit că, la un moment dat, în Ajunul Crăciunului, le-a trimis o urare de bine colegilor antrenori de la FCSB, pe grupul de Whatsapp, moment în care a primit un mesaj de l-a MM Stoica ce l-a lăsat mască.

Deși trece drept un tip credincios în fața multora, se pare că MM Stoica nu „înghite politețurile” pe care oamenii le schimbă între ei în astfel de perioade anului și i-a transmis fostului antrenor al vicecampioanei să înceteze cu astfel de mesaje.

Strizu: „Atâtea fețe la un om!...”

„Atâtea comportamente și atâtea fețe la un om că nici nu mai știi care sunt alea reale. Să vă mai spun ceva. Niciodată nu o să judec lumea cât de credincioasă e sau cât de necredincioasă e. Nimeni nu avem acest drept. S-a întâmplat anul trecut în Ajunul Crăciunului. Toți știm ce înseamnă Crăciunul pentru creștini, Nașterea Domnului.

Că fiecare dintre noi, trimite mesaje, celor apropiați, mesaje de sănătate, de ce am vrea să ni se întâmple, să avem bucurii. Asta am încercat și eu pe grupul de antrenori, să urez numai și numai bine colegilor. Ce credeți că primesc mesaj? Terminați odată cu mesajele astea. (De la Meme Stoica?) Păi de la cine?! Am zis, e bine de ascultat”, a spus Leo Strizu pentru Prosport.

Leonard Strizu a renunţat, la începutul lunii martie, la funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, aşa cum figura în organigrama clubului, formaţia fiind pregătită în realitate de Mihai Pintilii, care nu deţine licenţă necesară pentru a activa la nivelul Superligii.