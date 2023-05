"Meritam să fim echipa care se bate la titlu". Analiza lui Eugen Neagoe despre evoluțiile Universității în play-off

"Din păcate nu suntem acolo unde ne-am dori cu toţii. Cred că meritam să fim mai sus în clasament după tot ce am arătat în acest play-off. Chiar am avut o discuţie cu jucătorii despre erorile pe care le-am făcut în aceste partide din play-off. Am primit golurile nepermis de uşor, cu toate că am prestat un fotbal frumos, spectaculos, şi ne-am creat ocazii de marca la fiecare partidă. Dar până la urmă punctele sunt cele mai importante, chiar dacă jocul nu a fost unul rău.

Cred că merităm să fim echipa care se bate în acest moment la campionat. Acum ne batem pentru un loc în Conference League. Ne dorim acest lucru, suporterii vor fi alături de noi, ne vor încuraja şi merită felicitări pentru modul în care ne-au susţinut. Ne dorim să ajungem în Europa pentru că merităm după ceea ce s a întâmplat în această primăvară. Ar fi păcat ca o echipă susţinută de un asemenea public să nu ajungă în Europa", a declarat Eugen Neagoe.

Pe cine mizează Eugen Neagoe în lupta pentru titlu



Antrenorul Universităţii Craiova afirmă că nu e interesat de numele echipei care va reuşi să câştige campionatul în acest sezon, de vreme ce echipa sa nu mai e în cărţi, dar speră ca în sezonul viitor să fie una dintre favorite.

"Sincer nu mă interesează cine câştigă campionatul în România, dacă noi nu am reuşit să câştigăm. Din păcate ăsta este fotbalul, de aia este frumos. A fost o dezamăgire, şi eu am fost dezamăgit de ultimele rezultate, dar nu avem ce face. Sper să fim mai concentraţi şi să nu mai facem aceleaşi greşeli care ne-au costat multe puncte.

Sunt multe lucruri de pus la punct pentru sezonul următor. Nu suntem perfecţi, sunt multe lucruri de făcut pentru ca Universitatea Craiova să ajung acolo unde ne dorim să ajungă, să se bată pentru campionat şi să câştige. Eu am semnat contract până în 2024 şi are o clauză. Dacă vom reuşi să câştigăm campionatul, se prelungeşte până în 2026, dacă nu reuşim anul următor nu ştiu dacă se va prelungi. Nu trebuie să semnez niciun contract în acest moment", a completat tehnicianul.

Universitatea Craiova va întâlni formaţia FC Rapid, luni, de la ora 20:30, pe stadionul Giuleşti, într-un meci din cadrul etapei a noua, penultima, a play-off-ului Superligii.