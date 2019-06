Meciul asteptat de toata lumea la Cluj! Fanii Universitatii au umplut orasul de bannere inaintea barajului cu Hermannstadt

Universitatea Cluj - AFC Hermannstadt este duelul pentru ultimul loc din sezonul urmator din Liga 1.

Duminica are loc mansa tur a barajului pentru Liga 1 intre AFC Hermannstadt, echipa care a terminat pe locul 6 in play-out in sezonul recent incheiat, si Universitatea Cluj, cea care a terminat pe locul 3 in Liga a 2-a. Partida tur va avea loc la Cluj de la ora 18.00 si se anunta peste 15.000 de fani pe Cluj Arena pentru partida!

Universitatea Cluj va implini 100 de ani de existenta in 2019 astfel ca promovarea este cea mai mare dorinta a fanilor in acest an. Cei de la "U" au insa o misiune dificila: pana acum, barajul pentru Liga 1 a fost mereu castigat de echipa care jucase in sezonul precedent in play-out.

Au umplut orasul cu bannere

Fanii celor de la Universitatea Cluj se pregatesc de zile bune pentru marele meci de duminica: ei au afisat bannere uriase in mai multe zone din orase cu mesaje de incurajare. "Traieste clipa, sustinand echipa", "O ultima strigare, in drumul nostru spre promovare", "No, amu-i amu! Duminica ora 18.00 tot Cluju la meci" sunt cateva din mesajele afisate.

Partida retur dintre cele doua echipe va avea loc miercurea viitoare.