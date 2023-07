Marius Șumudică s-a autopropus sâmbătă seară la Rapid, spunând că e visul său să-i antreneze pe giuleșteni, mai ales că, fiind liber de contract în clipa de față, era momentul ideal să-i preia pe „alb-vișinii”.

Marius Șumudică, un car de nervi după ce Rapid și-a anunțat noul antrenor: „Vă fac o promisiune! Inclusiv FCSB”

După ce Cristiano Bergodi a fost prezentat la Rapid, Marius Șumudică a precizat că rapidistul din el a murit și că acum își dorește să câștige campionatul în România cu oricare echipă din primele patru, incluzând și FCSB, pe care a refuzat-o în două rânduri.

„Nu sunt mâhnit. Serios. Eu am sperat până în ultima clipă că voi fi numit antrenor. Nu vreau să contest sub nicio formă decizia conducerii lui Rapid. E pur și simplu decizia lor. Fac o paranteză și vreau să spun că nu am fost sunat de nimeni. Doar de Daniel Niculae, acum două sau trei zile, când a spus că nu e decizia lui și că nu m-a sunat să îmi propună ceva și să ne împăcăm.

Ca să se liniștească și rapidiștii ăștia de șapte-opt ani. Eu nu am primit nicio ofertă de la Rapid în ultimii șapte ani. Nu sunt mâhnit. Poate puțin decepționat. Dar, în viață, se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Am antrenat patru ani în Turcia și doi ani în Saudia. Nu e ușor. Vreau să spun că a fost decizia celor de la Rapid. Eu îi doresc baftă lui Cristiano Bergodi, le doresc baftă tuturor de acolo. Sper ca anul acesta să-și îndeplinească obiectivele.

Până acum, eram Șumi-gol. Din momentul ăsta, Șumudică nu mai e rapidistul Șumudică. Rapidistul Șumudică a murit. Din momentul de față, există un personaj: antrenorul Șumudică. Am pus fotbalul înaintea familiei de atâtea ori și am greșit. De acum încolo voi lua în calcul orice ofertă voi avea din țară, pentru că îmi doresc să performez.

Dacă voi ajunge la o oricare altă echipă din primele patru-cinci, voi fi fanul acelei echipe. Doar acolo mă voi duce. Și voi fi alături de acea echipă prin profesionalismul meu să dau totul pentru acea echipă să ia campionatul. Și țineți minte ce vă spun. Dacă voi avea șansa să ajung la o echipă din primele patru, oricare, eu voi fi campion. Că eu știu ce staff am. Vă fac o promisiune în direct. Șumudică, la orice echipă va merge, va fi campion!

Am refuzat de două ori o pălărie de bani de la domnul Gigi Becali. Și dacă vreți, sunați-l. În momentul ăsta, pălăria aia se poate transforma în fes. Nu mai contează, eu îmi doresc să fac performanță În momentul de față, Șumudică s-a schimbat. Am acest potențial să ridic fotbalul românesc. Pot face performanță la orice club! Inclusiv FCSB!”, a spus Marius Șumudică la televiziunea DigiSport.

Rapid, în perioada de mercato

Veniri - Cătălin Cîrjan (20 de ani / mijlocaș central / România / Arsenal U21 / împrumutat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / FCSB / liber de contract), Borja Valle (30 de ani / extremă stânga / Spania / FC Cartagena / liber de contract), Christopher Braun (31 ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / CFR Cluj / 300.000 de euro), Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FCSB / liber de contract), Omar El Sawy (19 ani / mijlocaș ofensiv / România, Egipt / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc / 400.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Albert Stahl (24 de ani / extremă dreapta / România / UTA Arad), Alexandru Despa (21 de ani / atacant / România / Progresul Spartac), Ștefan Lefter (18 ani / portar / România / Corvinul Hunedoara), Enrichi Finica (20 de ani / fundaș stânga / România / Poli Iași), Antonio Bradu (21 de ani / închizător / România / Corvinul Hunedoara), Alexandru Gheorghe (20 de ani / mijlocaș central / România / Metaloglobus)

Plecări - Antonio Sefer (23 de ani / extremă dreapta / România / Hapoel Beer Sheva / 400.000 de euro), Damien Dussaut (28 de ani / fundaș dreapta / Martinica, Franța / FCV Farul / contract încheiat), Younes Bnou Marzouk (27 de ani / atacant / Maroc / contract încheiat), Ljuban Crepulja (29 de ani / închizător / Croația / FC Voluntari / contract încheiat), Kevin Luckassen (29 de ani / atacant / Olanda / contract încheiat), Hervin Ongenda (27 de ani / mijlocaș ofensiv / Franța, Belgia / contract reziliat), Enrichi Finica (20 de ani / fundaș stânga / România / CSM Alexandria / împrumutat)