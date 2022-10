Marius Șumudică, anunț în direct: "Am fost ofertat de FC U Craiova, dar Mititelu mi-a impus asta"

Oferta celor de la FC U Craiova a venit pentru Șumudică în momentul în care patronul Adrian Mititelu se afla în spatele gratiilor. Deși contractul era unul mult mai bun decât cel avut la CFR Cluj, antrenorul spune că a refuzat din cauza unei cerințe a patronului.

Marius Șumudică: "Am fost ofertat de FC U Craiova, dar Mititelu mi-a impus să păstrez preparatorul fizic"

Adrian Mititelu i-ar fi impus lui Marius Șumudică să îl păstreze în staff-ul său pe preparatorul fizic Dan Vasilică, iar antrenorul a refuzat și a preferat să meargă în străinătate.

"Hai ca să-ți dau și eu acum că sunt de-al vostru. Am avut și eu ofertă de la Craiova în momentul în care eram în țară, de la Mititelu. Chiar am fost sunat de Adrian Mititelu, care era privat de libertate. Am fost sunat și de băiat, am vorbit.

Mi s-au părut doi oameni echilibrați când am vorbit cu ei, dar și mie mi s-a impus, când am zis că vin cu staff-ul meu, să-l țin pe acel preparator fizic în continuare. Am refuzat, nu se punea problema. N-a fost vorba de ceva material. Era o ofertă foarte bună, peste cea a Clujului și cu o bază sportivă de n-am văzut în viața mea.

Am refuzat, voiam să antrenez în străinătate. Mi-a spus că își dorește ca acel om să rămână în staff-ul meu, dar la mine nu a existat asta. Eu am șapte băieți ai mei pe care n-o să-i las niciodată. Dacă unul dintre ei este nemulțumit, fac de așa natură să îl fac mulțumit", a sus Marius Șumudică, la Digisport.

Adrian Mititelu l-a dorit acum pe Walter Zenga la FC U Craiova

După plecarea lui Marius Croitoru de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a vorbit despre posibila venire a lui Walter Zenga, care ar fi fost "conectat" cu o mutare la clubul din Bănie.

Patronul oltenilor a evidențiat faptul că a existat o discuție între colaboratorii săi și antrenorul Italian, alături de alți trei-patru tehnicieni, însă Mititelu nu a oferit niciun nume.

„Colaboratori de-ai noștri de la club au vorbit și cu Walter Zenga. A fost o discuție de principiu și atât. Și Zenga și alte trei-patru persoane. Am dorit o colaborare și cu altele să încercăm o colaborare, dar nu am luat o decizie încă”, a spus Adrian Mititelu, la Ora Exactă în Sport.