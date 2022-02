Zvonurile l-au deranjat pe Marius Șumudică. Antrenorul, liber de contract după despărțirea de Malatyaspor, spune că nu a fost contactat de conducerea Rapidului și nu i s-a propus o colaborare.

Marius Șumudică a răbufnit: ”Nu pot să spun că nu mă doare când văd că s-a discutat cu Mutu”

„Vreau să spun ceva și să pun capăt speculațiilor. Până în momentul de față, cu Șumudică nu a vorbit nimeni de la Rapid și cu asta încheiem subiectul „Șumudică la Rapid”, în sensul că i s-a propus ceva. Mie nu mi s-a propus nimic! Cred că sunt unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a scos Rapidul, cu sânge vișiniu. Am avut o singură dată șansa să antrenez Rapidul, după cinci ani am aflat că au vrut câțiva băieți buni să facă loc unui alt antrenor.

Suporterilor rapidiști vreau să le spun în felul următor: pentru Șumudică nu ați făcut nimic, cum a făcut Dinamo, de exemplu, când a vrut să-l aducă antrenor pe Bonetti, pe Rednic, pe Uhrin. Suporterii Rapidului, când l-au dat afară pe Șumudică, și erau un simbol pentru ei, nu au făcut nimic pentru mine! Au fost oameni la Rapid care înseamnă mult sub ceea ce înseamnă Șumudică. Mult, mult!

Nu pot să spun că nu mă doare când văd că se discută cu Mutu, înainte de a se discuta cu Șumudică! Mă doare. Nu pot să mă compar cu Mutu ca fotbalist, dar la antrenorat experiența e de partea mea. Am antrenat în Golf, am 150 de meciuri în Turcia, am jucat în cupe europene”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.

Adrian Mutu ar urma să pregătească echipa pentru play-out. În campionat, Rapid are un program ușor (Dinamo, FCU Craiova și Academica Clinceni), însă este limitată de rezultatele a trei echipe: FC Argeș trebuie să obțină cu cinci puncte mai puțin decât Rapid, iar Farul sau FC Botoșani să aibă rezultate bune pentru Rapid.

Pentru a accepta să vină la Rapid, Mutu vrea să își aducă pentru oameni în staff. Primul dintre ei este Bogdan Pătrașcu, antrenor secund care a mai colaborat cu ”Briliantul” și la FCU Craiova.