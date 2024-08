Marius Șumudică a fost clar la conferința de presă: ”Dacă se întâmplă asta, plec”

”Șumi-gol” a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Rapid, cu opțiune de prelungire automată în cazul în care echipa va prinde play-off-ul la finele sezonului regulat. Acesta este și obiectivul clubului pentru acest sezon.

La conferința de presă în cadrul căreia a fost prezentat la Rapid, Marius Șumudică a dezvăluit că este gata să plece de la club în cazul în care nu va reuși să aducă rezultate la Rapid.

Marius Șumudică: ”Dacă se întâmplă asta, plec”

De asemenea, noul antrenor din Giulești a avut un mesaj și către suporterii care l-au contestat în ultima vreme, inclusiv la ultimul meci din campionat, cu Dinamo.

„Eu îmi cer scuze suporterilor dacă în anumite momente am greșit față de ei. Probabil că mi-am dorit mult să ajung aici. Eu nu am văzut niciun mesaj jignitor la adresa mea. Au fost mesaje sustrase din context. Din unele declarații pe care eu le-am oferit în anumite momente. Dacă eu am greșit, îmi cer scuze. Rapid e familia mea. Nu voi jigni niciodată pe nimeni. Eu mă transform doar pe teren. În afara terenului sunt altfel.

Sunt convins că vom ridica Rapidul acolo unde îi este locul. De fapt, este targetul meu. În momentul în care nu voi face lucrul ăsta, eu nu îl voi aștepta pe domnul Șucu să-mi spună să plec. Voi pleca eu. Vă spun. În momentul în care eu nu-mi realizez obiectivul, nu îl voi aștepta pe el să-mi spună că nu vom mai lucra împreună. Dragostea o lăsăm deoparte. Rezultatele vorbesc”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.

Șumudică a mai fost principal la Rapid în era George Copos, iunie 2010 - aprilie 2011. Atunci, "Șumi" înregistra 14 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri.

Ce program are Marius Șumudică la Rapid

Rapid va juca vineri la Iași, împotriva celor de la Politehnica, echipă care vine cu un moral bun după patru puncte obținute în ultimele două etape: 2-2 cu Dinamo și 1-0 cu FCSB.

După deplasarea de la Iași, Rapid va avea parte de un alt test dificil, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga României. Primul meci al lui Șumudică în Giulești va fi abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, pe 14 septembrie, cu Universitatea Cluj.