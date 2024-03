Marius Ștefănescu i-a dat replica lui Șucu, după ce acționarul Rapidului l-a acuzat de "omenie"

Ștefănescu a explicat că nu avea de unde să știe la acea vreme (în ultima etapă din sezonul regulat) că Sepsi va juca cu FCSB în prima etapă a play-off-ului.

"Nu am vrut să răspund deloc la acest acuzaţii, dar am văzut că s-a vorbit foarte mult în ultimele 3-4 zile şi s-a exagerat. Sunt nişte lucruri care nu sunt adevărate, toată lumea mă ştie, îmi cunoaşte caracterul. Eu nu m-am gândit niciodată să iau acel cartonaş galben, să nu joc cu FCSB.

Nici nu ştiam că jucăm cu FCSB. Se ştie că ultimele două locuri din play-off s-au decis în ultima etapă. Puteam să terminăm pe 5 şi să jucăm împotriva Rapidului sau CFR-ului, nici acolo nu se ştia. Au fost nişte acuzaţii care nu şi-au avut rostul. Vreau doar să îmi spun punctul meu de vedere", a spus Marius Ștefănescu într-un interviu acordat celor de la Sepsi.

Ștefănescu, suspendat la meciul cu FCSB, după ce a luat "galben" cu Petrolul

Mijlocașul a descris incidentul care a dus la cartonașul galben: "A fost un meci cu presiune, cel cu Petrolul. Mai mulţi jucători de la Petrolul mi-au făcut semne să tac. Am zis să nu răspund pe teren. Ştiam că le mai puteam da gol în 5 minute. Şi când am marcat, am avut un gest nesportiv. Le-am făcut semn să tacă, arbitrul m-a văzut şi mi-a dat cartonaş galben. Nici nu mă gândeam că acel galben o să scoată atâtea acuzaţii la adresa mea."

Duelul FCSB - Sepsi OSK din prima etapă a play-off-ului Superligii s-a încheiat cu victoria "roș-albaștrilor", care au reușit în urma acestui rezultat să se distanțeze la șapte puncte în fruntea clasamentului.