Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe stadionul "Oțelul" din Galați, de la ora 19:00, în a patra etapă din sezonul regulat al SuperLigii României.

"Îngerul păzitor" al sibienilor a reacționat imediat după Oțelul - Hermannstadt 1-0

Cătălin Căbuz, portarul sibienilor, a reacționat imediat după înfrângerea de la Galați. Portarul în vârstă de 28 de ani a avut o prestație excelentă și a reușit să țină poarta intactă timp de 84 de minute. Goalkeeper-ul născut la Avrig este de părere că rezultatul este ușor nedrept și că s-ar fi așteptat cel puțin la o remiză.

"Trebuie să încercăm să ieșim din starea asta și să fie cât mai repede de la meciul viitor. Sincer, la cum am văzut jocul, am zis că ne îndreptăm spre un egal. Din păcate, nu am scos nimic în această seară. A fost o minge destul de grea la gol. Sunt faze de genul acesta. Dacă era puțin mai mult noroc, poate ajungea Bejan la ea și o respingea. Aia e. Au plecat foarte mulți jucători, iar cei veniți trebuie să se integreze și să se regleze din punct de vedere fizic. Nu e începutul de campionat pe care ni-l doream cu toții, dar aia e.Chiar nu știu în momentul ăsta ce să spun, sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat până acum. Săptămâna viitoare vom analiza situația", a spus Cătălin Căbuz, la finalul meciului.

