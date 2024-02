Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #24 din sezonul regulat al Superligii României pe Arena Națională. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală au înregistrat 14 grade Celsius.

Marius Lăcătuș trage o concluzie la pauza meciului FCSB - Farul Constanța

Marius Lăcătuș, fost internațional român, a vorbit despre primele 45 de minute din FCSB - Farul și a subliniat că în cazul în care campionii vor arăta la fel și în partea secundă, atunci trupa lui Gică Hagi nu va rezista fără să încaseze gol.

De asemenea, Marius Lăcătuș a precizat că FCSB a arătat mai bine față de Farul Constanța în prima repriză de pe Arena Națională

”FCSB are o prestație foarte bună. Are mobilitate. Jucătorii din față, când declanșează pressing... Plus cei trei jucători din zona centrală. Farul, obișnuită cu construcția, de data asta a reușit destul de rar. Îi va fi greu Farului. Dacă nu va reuși să înscrie nu va rezista fără să primească gol”, a spus Marius Lăcătuș la televiziunea DigiSport.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovici - Lixandru, Șut, Alhassan - Luis Phelipe, Băluță, Oct. Popescu

FCSB - Farul Constanța, înainte de meciul direct

Dacă va câștiga meciul cu Farul Constanța, FCSB își poate menține avansul de 11 puncte față de urmăritoare. De partea cealaltă, campioana en-titre a ajuns pe locul cinci, după victoria Universității Craiova cu Sepsi OSK, scor 2-1.

În cazul în care Farul va câștiga, de ziua lui Gică Hagi, atunci constănțenii se vor apropia la 11 puncte de FCSB și pot intra în calculele pentru titlu. În tur, FCSB s-a impus la Constanța, scor 0-1.

Înainte de această partidă, Gică Hagi a declarat la conferința de presă că nu se poata baza pe mai mulți jucători importanți.