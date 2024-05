Bucureșteanul a fost adus la echipa de la malul mării la începutul lui ianuarie de la Korona Kielce, iar de atunci a bifat nouă apariții în sezonul regulat și trei în play-off.

Marius Lăcătuș l-a făcut praf pe fotbalistul care s-a dezlănțuit la adresa lui Hagi: ”Cel mai urât lucru”

Marius Lăcătuș a reacționat în urma declarațiilor făcute de Ronaldo Deaconu și a ținut să evidențieze faptul că fotbalistul ar fi trebuit să-și expună în mod direct nemulțumirea față de tehnicianul ”marinarilor”.

”Asta e cel mai urât. Dacă e adevărat și sunt jucător și am tupeu cum am în presă, mă duc la domnul Hagi și îi spun. 'Domnule, uite cum te-ai comportant cu mine' sau 'uite ce am pățit eu în teren' și nu acum când s-a terminat campionatul. Îi spun din timpul campionatului: 'Eu nu sunt mulțumit cu jocul ăsta, pentru că sunt un fel de fileu la această echipă'.

El probabil a spus da atunci (n.r. că joacă și pe altă poziție) și după aceea vii și spui că erai fileu. Se bat cap în cap lucrurile astea”, a spus Marius Lăcătuș la Fotbal Club.

Declarațiile lui Ronaldo Deaconu

"Nu, nu am reusit sa vorbesc absolut deloc cu dânsul (n.r. - Gheorghe Hagi). A fost mereu modelul meu ca fotbalist. Dar a vorbit cu mine doar în ianuarie, când m-a convins să semnez.

E clar, eu nu puteam da randament maxim ca extremă. Eu joc inter dreapta, decar, în funcție de sistem. Mai bine joc număr șase decât extremă. Fiindcă am pasa lungă, pot lega jocul, pot să trag de la distanță.

Acum au fost meciuri când aveam 35% posesie, iar atacul nostru pornea de la degajarea lui Buzbuchi. Eram de multe ori «fileu». Chiar nu mă așteptam. Dar, jos pălăria, așa s-au câștigat meciuri și s-a ajuns în play-off. Unde iar s-a schimbat strategia, s-a revenit la posesie, numai că n-au mai contat pe mine. Asta e, mergem mai departe.

Am încercat, credeți-mă, chiar îmi pare rău că nu am făcut mai mult pentru Farul în condițiile date. Am luptat pentru play-off, am alergat mult, cum mi se cerea. Dar vorba aceea, și calul aleargă, dar nu dă lapte", a spus Ronaldo Deaconu, potrivit GSP.

Fotbalistul e produs de Academia lui Gheorghe Hagi, dar și de cea a celor de la Feyenoord, respectiv FC Twente. A fost legitimat la ASA Tg. Mureș, Concordia Chiajna, HNK Gorica, Sepsi OSK, Gaz Metan, Chang'an, Korona Kielce și Farul.