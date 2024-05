Cu EURO 2024, care se apropie cu pași repezi, Tibi Selymes a vorbit și despre turneul final care se va desfășura în Germania în perioada 14 iunie-14 iulie.

Tibor Selymes: ”Ianis Hagi este un jucător de care România are nevoie!”

EURO 2024 va putea fi urmărit în direct pe PRO TV, Pro Arena și VOYO.

Echipa națională a României face parte din Grupa E la EURO 2024, în care se mai află Belgia, Ucraina și Slovacia. Tricolorii pregătiți de Edi Iordănescu vor debuta la turneul final împotriva Ucrainei, la data de 17 iunie.

Edi Iordănescu a anunțat deja lotul preliminar pentru EURO 2024, iar, pe lista selecționerului, se află și Ianis Hagi, la adresa căruia Tibor Selymes a avut doar cuvinte de laudă.

Chiar dacă fiul legendarului Gică Hagi a fost aspru criticat în ultima perioadă și a fost mai mult rezervă la Deportivo Alaves, formația la care a evoluat în acest sezon sub formă de împrumut de la Rangers, fostul component al ”Generației de Aur” este convins că Ianis Hagi poate face diferența la EURO 2024.

”Am foarte mulți jucători care îmi plac de la echipa națională. Să îl luăm pe Ianis, toată lumea zicea că nu joacă. Ianis e un jucător care face diferența. El are stângul, dreptul, are viziune, pasează.

Probabil nu are încă forța necesară să fie la un nivel extrem de mare, să joace la Barcelona sau Real Madrid, dar este un jucător de care România are nevoie. Am mare încredere că Ianis va face un Campionat European fantastic”, a spus Tibor Selymes la emisiunea Poveștile Sport.ro.

VIDEO Tibor Selymes, invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro