Cele două echipe s-au întâlnit în a 18-a etapă din primul eșalon al României pe stadionul "Anghel Iordănescu" din județul Ilfov. La capătul celor 90 de minute, FC Voluntari și Petrolul Ploiești au împărțit punctele.

Marin Dună și-a ieșit din fire după FC Voluntari - Petrolul Ploiești

Marin Dună, antrenorul principal al ilfovenilor, a vorbit despre evoluția elevilor săi și a specificat faptul că în a doua repriză FC Voluntarii a avut o sumedenie de ocazii mari irosite.

De asemenea, Marin Dună a subliniat că arbitrul ar fi trebuit să elimine cel puțin trei jucători

"Am ieșit destul de rău după acest joc. Eu cred că am pierdut două puncte, în special după repriza a doua când am avut 4-5 ocazii mari de tot de gol. Ne pare mai rău de jucătorii pe care i-am pierdut, pentru că sunt doi jucători care nu știm când vor reveni (n.r. Radu Boboc și Andrei Dumiter, ambii accidentați de doi jucători ai Petrolului).

Nu cred că vor reveni destul de repede, iar acele intrări eu nu pot să le înțeleg. La Dumiter trebuiau acordate 3 cartonașe roșii. Nu acuz arbitrajul, cu toate că putea să mai dea un adversar afară, pe Paul Papp la acea intrare cu cotul asupra lui Adam Nemec.

Preliminar, din ce a văzut medicul, la Boboc este genunchiul colateral extern, iar la Dumiter este mai dificil pentru că probabil este și glezna și genunchiul", a spus Marin Dună după meci.

Pentru Petrolul Ploiești urmează meciul cu Sepsi OSK de joi, 7 decembrie, de la ora 17:00, din Cupa României. Cele două se vor întâlni pe stadionul "Ilie Oană".

De cealaltă parte, FC Voluntari va face deplasarea la Arad pentru meciul împotriva celor de la UTA de pe stadionul "Francisc von Neuman" marți, 5 decembrie, de la ora 19:00.