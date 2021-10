Marco Dulca, la CFR Cluj? Răspunsul oferit de președintele Chindiei

Întrebat dacă fostul internațional de tineret ar putea ajunge în iarnă la campioana CFR Cluj, Ghergu a rămas reținut. Acesta nu exclude un posibil transfer al lui Dulca în perioada următoare.

„Marco Dulca este sub contract cu Chindia, nu am avut niciun fel de discuție. Mi-aș dori ca orice jucător de la Chindia să ajungă la CFR sau la o echipă mai mare, e o mândrie și pentru noi. În momentul de față nu am avut discuții în acest sens”, a spus Ghergu.

Dulca are un contract valabil până în vara anului 2023 cu Chindia. Acesta a fost împrumutat de Farul la Chindia pentru două sezoane, iar din această vară a fost cedat definitiv.

42 de meciuri a strâns Dulca pentru Chindia. Cota sa de piață se ridică la 600.000 de euro.