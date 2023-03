Iar Cristi Balaj, președintele campioanei, a avut un discurs vehement la adresa mesajului transmis pe rețelele social media de Marcel Pușcaș. Fostul arbitru a spus că oficialul lui FCU Craiova s-ar fi făcut de rușine și l-a numit „bufon”.

Marcel Pușcaș i-a dat răspunsul lui Cristi Balaj, după ultimele declarații făcute de președintele CFR-ului

Răspunsul lui Pușcaș nu a întârziat să apară. Președintele de la FCU Craiova a evidențiat faptul că nu s-a referit nicidecum la posibilitatea unui blat făcut între cele două echipe.

„Îi recomand să citească mai atent ceea ce am scris și să îmi spună unde este cea mai mică acuzație făcută la adresa oricărui club. Dacă știe limba română citește și înțelege că nu este nicio acuzație, nici măcar un rând. Nu știu de ce e supărat domnul Balaj, habar nu am.

Putem fi bufoni oricare dintre noi, pe lumea asta sunt foarte mulți bufoni. Citiți faptul că vreau să plec la Sfântu Gheorghe să văd dacă mai există printre noi spiritul lui Jean Pădureanu. După care spun că sunt convins că nu mai există. Care e acuzația?

Dar citiți, e limba română! După aia spun că sunt convins că nu mai există spiritul lui Jean Pădureanu. Că Pădurenii au dispărut dintre noi și că am rămas cu predictibilitatea. Suntem convinși că nu mai sunt blaturi. Ce Dumnezeu e așa greu! Nu am de ce să îmi cer scuze. Nu am acuzat pe nimeni de nimic”, a spus președintele FCU Craiova, potrivit Fanatik.

Marcel Pușcaș le-a suspectat pe Sepsi și CFR Cluj de blat

În ziua meciului, președintele lui FC U Craiova a postat pe Facebook următorul mesaj:

„Am pornit din Craiova. Destinația finală este Sfântu Gheorghe. Azi de la 20:30, SEPSI, fostă IMASA, joacă un meci important pentru calificarea în play-off. Voi fi la fața locului să mă conving dacă spiritul lui Jean Pădureanu ne mai bântuie.

Deviza lui principală era: «La tine acasă dai tu două goluri, la mine acasă dau eu două». Simplu și poți fi in primele șase echipe. La el a ținut tactica asta vreo 10 ani. Bine, dar asta era pe vremea lui Naș’ Mircea Sandu.

Azi e imposibil ca cineva sa se preteze la așa ceva. S-au schimbat multe lucruri radical în fotbalul românesc. Am scăpat de «pădureni» și-am rămas cu predictibilitatea. Se va juca corect și va câstiga cel mai bun. Adică, Sepsi. Abia aștept s-ajung!”, a scris Marcel Pușcaș pe Facebook, înainte de meciul direct dintre cele două echipe.