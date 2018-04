"Manelele sunt genul meu preferat de muzica?! Da, de la 2-3 noaptea incolo!" :)) De ce a interzis Mutu manelele la Voluntari

Mutu nu mai vrea sa auda manele decat la petrecerile de dupa victorii. :)

Genul preferat al multor fotbalisti a fost interzis in vestiarul lui FC Voluntari. Mutu recunoaste ca si el asculta manele, dar nu in timpul zilei. :)



"Genul asta de muzica nu te incarca in niciun fel. Poate te incarca, dar in alta parte! Nu am nimic cu genul asta de muzica, si eu ascult, dar dupa doua sau trei dimineata, nu dimineata, nu la pranz. Trebuie sa fim un club profesionist si sa respectam regulile, n-o sa se mai asculte manele in vestiar", anunta Mutu.