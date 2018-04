Man nu vrea sa plece de la Steaua: "Mi-ar fi greu acum sa merg acolo sa joc!" TRANSFERUL REFUZAT de perla lui Becali

Dennis Man este unul dintre tinerii fotbalisti adusi de Gigi Becali care s-a ridicat la nivelul asteptarilor patronului.

Man a avut evolutii foarte bune sub comanda lui Dica si a intrat in vizorul echipelor puternice din Vest. Printre ele, AS Roma. Man nu se gandeste deocamdata la un transfer in Serie A sau la orice alta echipa din afara.



”Vreau sa imi vad de treaba mea aici, mai am contract inca 5 ani si mai am mult de muncit si multe meciuri de jucat, ca sa acumulez experienta pentru a juca afara (n.red. la AS Roma). Sunt jucatori foarte buni acolo, experimentati, care au jucat atatia ani la nivel inalt. Cred ca mi-ar fi greu acum sa merg acolo sa joc. Important este ca eu sa stau aici si sa demonstrez intai aici ca sunt un jucator valoros”, a declarat Dennis Man la conferinta de presa.

Mijlocasul ofensiv in varsta de 19 ani a marcat 11 goluri in cele 49 de meciuri jucate pentru Steaua.