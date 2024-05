Italianul a bifat la cârma ardelenilor 27 de apariții și a înregistrat o medie de 1.56 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Pentru Mandorlini a fost al doilea mandat pe banca din Gruia. Italianul a mai dirijat-o pe CFR Cluj în perioada 2009-2010 (35 de meciuri).

”Mai sunteți în staff-ul CFR-ului?” Andrea Mandorlini a răspuns sincer + cine e oficialul ”de mare caracter” din Gruia

La cinci luni de la despărțirea de CFR Cluj, Andrea Mandorlini a menționat că încă are o relație bună cu conducătorii și l-a descris pe Cristi Balaj, fost președinte în Gruia, drept ”o persoană de mare caracter”.

”(n.r. Mai sunteți în staff-ul CFR-ului?) Nu”, a spus Andrea Mandorlini, potrivit ProSport. ”Relația cu conducătorii a rămas bună, am colaborat și am avut relații normale, în acest moment nu am nicio relație cu conducerea clubului. Mi-a părut foarte rău să aflu că a plecat și președintele.

Cristi Balaj este o persoană de mare caracter, un adevărat profesionist, ceea ce face din el un om sincer, cu o onestitate intelectuală greu de găsit”, a continuat tehnicianul.

Andrea Mandorlini a mai antrenat de-a lungul carierei sale la Triestina, Spezia, Atalanta, Vicenza, Bologna, Padova, Siena, Sassuolo, Hellas Verona, Genoa, Cremonese și Mantova.

CFR Cluj, în acest sezon

Ardelenii au încheiat pe locul doi play-off-ul Superligii României cu 46 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului și campioanei FCSB. CFR Cluj a înregistrat, după 10 etape desfășurate în partea a doua a campionatului, șase victorii, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri.