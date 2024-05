A fost convocat la EURO 2024, dar liderul naționalei refuză să mai joace: "Decizia e luată din martie"

Jaba Kankava (38 de ani), mijlocașul naționalei Georgiei, legitimat la formația slovacă Slovan Bratislava, a hotărât să nu meargă la EURO 2024, chiar dacă a fost convocat de selecționerul Willy Sagnol.

Kankava, fotbalist cu 101 meciuri și 10 goluri, locul secund în clasamentul all-time al prezențelor la naționala Georgiei, a participat la barajul din luna martie, când a jucat câteva minute în semifinala cu Luxemburg (2-0) și a fost rezervă neutilizată la finala cu Grecia (0-0, 4-2 d.l.d.).

Surprinzător, experimentantul mijlocaș gruzin a anunțat cu trei săptămâni înainte de EURO 2024 că nu va merge în Germania ca jucător, ci ca simplu suporter. Kankava nu a oferit o explicație clară, transmițând doar că decizia sa era luată din martie.

"Au mai rămas câteva săptămâni până la debutul echipei Georgiei la Campionatul European. Vreau ca echipa noastră să arate cât mai bine în Germania și să sărbătorească încă o dată alături de fanii georgieni, așa cum a fost pe 26 martie, la Tbilisi. Mă bucur că am fost alături de echipă în semifinala și finala barajului și că am luat parte la această calificare istorică.

Totuși, aș vrea să vă spun decizia pe care am luat-o după jocurile din martie. Nu voi merge la Campionatul European ca jucător, ci ca un fan obișnuit.

Aș dori să adresez un mare mulțumesc staff-ului pentru încrederea acordată în luna martie, când obiectivul a fost să ne calificăm la EURO. Mulțumesc staff-ului, m-am simțit cu adevărat susținut.

Voi susține echipa ca fan din Germania și le urez succes celor 26 de jucători care vor încerca să apere numele Georgiei pe stadioanele germane", a scris Jaba Kankava pe rețelele sociale.

Jaba Kankava a apărut pe lista de 26 de jucători anunțată miercuri de selecționerul Willy Sagnol pentru EURO 2024. Cel mai probabil, mijlocașul va fi înlocuit cu un alt jucător până pe 7 iunie, când toate echipele trebuie să trimită către UEFA loturile finale.

???? BREAKING: Jaba Kankava refused to play with the Georgian national team at the European Championship. ????

???? "I will go to the European Championship not as a player, but as a regular fan". ???????? pic.twitter.com/KCp8DaCant