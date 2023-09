"Mai grav decât cu Farul, nepregătiți". Sorin Cârțu nu a avut milă de formația antrenată de Laurențiu Reghemcampf

FCSB a realizat diferenţa în prima repriză, prin golurile marcate de Darius Olaru (13, 45) şi Risto Radunovic (21). Gazdele au avut şi o bară, prin Andrea Compagno.

FCSB a trecut cu bine peste primul eşec din acest campionat, 1-2 cu UTA Arad, din etapa a șaptea și s-a distanțat la două puncte de CFR Cluj. Universitatea Craiova a pierdut al doilea meci consecutiv, fără a marcat vreun gol.

Reacția lui Sorin Cârțu după FCSB - Universitatea Craiova 3-0

Fostul oficial al oltenilor nu s-a ferit de cuvinte atunci când a venit vorba de evoluția formației antrenată de Laurențiu Reghecampf în partida cu FCSB.

"La ce am văzut la partida asta este mai grav decât ce am văzut la partida cu Farul. Mi s-a părut un joc în care, indiferent că vorbim de jucători sau de antrenor, au venit nepregătiţi. Un joc tratat cu superficialitate, toată lumea a avut zero pregătire. La o partidă de asemenea factură nu poate să ţi se întâmple ce ţi s-a întâmplat.

Chiar dacă ai primit un gol, meciul acesta trebuia să meargă pe alte coordonate şi nici decum să primeşti al doilea gol, iar până la pauză pe al treilea. Dacă vorbeşti despre această partidă nu poţi să analizezi decât prima repriză. Să vii cu un alibi că în a 2-a repriză am încercat, am echilibrat, sau că posesia a fost mai bună.

Nu îşi are rostul. Era clar că FCSB în repriza secundă s-a concentrat pe conservarea rezultatului. Tot ce a arătat în repriza a 2-a Universitatea, şuturi încadrate peste poartă, decizii, practic din 70% posesie au avut un singur şut pe poartă. Apropo, ca să trec şi la alte considerente, mi-a plăcut cum a intrat în joc Houri şi Danciu, dacă e să căutăm ceva pozitiv pentru Universitatea", a declarat Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.