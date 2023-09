„Ne ia la mișto! Zici că e Celibidache! Le-a făcut ălora de la FCSB hematom la genunchi!” Sorin Cârțu s-a dezlănțuit și a făcut praf un jucător 

Oltenii nu au avut replică în fața vicecampioanei României în meciul disputat în Ghencea și au ratat astfel șansa de a urca pe primul loc în clasamentul Superligii României. Universitatea Craiova a ajuns la două meciuri consecutive pierdute, iar fostul președinte al grupării din Bănie a pus tunurile pe un jucător.

Sorin Cârțu nu a avut milă de Jasmin Kurtic

Transferat în această vară de la Parma, din postura de fotbalist liber de contract, Jasmin Kurtic nu a reușit până acum să impresioneze în tricoul Universității Craiova. Sorin Cârțu, fostul președinte al oltenilor, l-a criticat dur pe jucătorul de 34 de ani pentru prestațiile pe care le-a avut, dar și pentru atitudinea sa.

„Băiatul ăsta de trei etape am impresia că ne ia la mișto. Fără niciun fel de exagerare. Este o dezamăgire totală. M-am uitat și l-am urmărit în joc, am zis că poate m-am înșelat în primele două etape. El este doar cu mâinile pe sus, zici că e Sile Dinicu, Celibidache, să dirijeze. El nu are un sprint în partida asta cu FCSB. Are omul un CV extraordinar, dar pe noi ne interesează prezentul.

Eu am impresia că se consideră foarte prețios și ne tratează superficial. Și partidele, și cu cine joacă, și campionatul. 'Ce campionat e ăsta? Joc din vârfuri'. Nu spune nimic.

Când intri în teren joacă numărul sau poziția pe care te-a pus antrenorul, nu numele tău. Trebuie tras un semnal de alarmă în ceea ce privește băiatul ăsta, că ăsta e doar la număr. Noi jucăm mereu minus 1. S-a băgat el să certe arbitrul. El a fost adus aici pentru altă treabă. Să ia acțiuni pe cont propriu, să intre în combinații, să aibă șut. El de trei etape nu are un șut la poartă.

Jucător care are în CV goluri, a jucat pe poziții avansate, nu văd nimic. A avut o lovitură liberă, le-a făcut ălora de la FCSB din zid hematom la genunchi”, a declarat Sorin Cârțu la Fanatik.