"Ma stiti pe mine GAINAR, CIOFLINGAR?!" Becali refuza sa PRIMEASCA 1 milion de euro de la Primarie! Ce spune despre scandalul momentului

Becali spune ca nici macar n-a discutat cu primarul Firea despre conditiile de mentenanta ale gazonului de pe National Arena.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Becali sustine ca el are de primit mai mult de un milion de euro de la Primarie, dar ca refuza sa incaseze suma pentru a nu se interpreta ca relatia cu Firea l-a ajutat!

"N-am vorbit in viata mea cu Gabriela Firea despre afaceri. Pe astea le rezolva Argaseala cu functionare de la Primarie. Sunt manipulari facute de niste oameni care au facut scoli ca saurasca civili. Un lucru nu pot sa opreasca: nu pot sterge victoriile cu Ajax, cu Chelsea, ce am facut eu in Europa. Am adus 200 de milioane de euro in Romania, nu-i pot sterge. Si nici nu pot sa opreasca venirea sutelor de milioane pe care ii voi lua pe fotbalisti. O sa vedeti asta! La baza avem terenuri sintetice, Arena Nationala are gazon natural.

Tot aceiasi bani i-am platit si cu Gabriela Firea, si cu alti primari. Eu cu femeile nu vorbesc afaceri. Poate sa fie si presedinte, nu vorbesc afaceri cu ea. Are functie inalta, dar nu vorbesc afaceri cu ea. Ca orice vorbesti cu o femeie se alege praful. Ea nu poate sa faca. Nu e nascuta sa faca. Ma credeti pe mine gainar, cioflingar? Pentru 12 000 de euro? Fac eu asa ceva? S-o pun pe fina mea intr-o situatie urata pentru 12 000, 17 000 de euro? Nu o sfatuiesc eu pe ea, sa faca ce vrea ea. Nu am grija ei. Este primarita, si-a asumat asta.

A facut multe lucruri bune, o sa le vedeti. Eu pe femei nici macar nu le indrum, nu ma intereseaza ce face. Am inteles de la Vali ca o sa faca licitatie. In rest, nu ma intereseaza pe mine ce face. Am de incasat 1 milion si ceva despagubiri si nu m-am dus sa le iau ca sa nu se interpreteze. Au facut autobaza pe terenul meu fara sa ma intrebe. M-am judecat 10 ani cu ei, m-au expropriat fara sa ma anunte", a spus Becali la PRO X.