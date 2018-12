"Ma doare cand vad asta!" Dezvaluiri complete ale lui Rednic! Ce s-a intamplat, de fapt, cu Penedo si Cooper

Rednic are versiunea lui in privinta celor doua plecari de la Dinamo din ultimele zile.

Antrenorul 'cainilor' spune ca nu el a cerut despartirea de Penedo si ca portarul din Panama a luat decizia in urma cu mai multe saptamani. Rednic recunoaste, in schimb, ca el a fost cel care i-a transmis lui Cooper ca nu se mai bazeaza pe el.

"Ma doare cand aud ca eu l-am dat afara pe Penedo. El nu s-a mai antrenat dupa meciul cu CFR Cluj. Am luat o decizie de comun acord. El a facut primul pas. Vreau sa-i multumesc pentru profesionalism, pentru prestatia pe care a avut-o la Dinamo. Asta-i viata, cateodata te gandesti si la familie, nu doar la partea financiara. Stiu ca nu i-a fost usor aici. Cooper, da, el e singurul pe care l-am chemat si i-am spus ca nu ma mai bazez pe el. N-a mai ramas la antrenament, a plecat direct al club. A creat ceva probleme de cand am venit eu. E vorba de respect fata de colegi, de staff, aici cred ca am luat o decizie buna. La Penedo a fost decizia lui. Chiar daca ramanea, tot mai aduceam un portar. E normal ca Dinamo sa aiba doi portari foarte buni si unul de perspectiva", a spus Rednic.