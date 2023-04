Am discutat cu Narcis Răducan, analist sportiv și deținătorul unei școli de fotbal, dar și fost director sportiv la Farul și FCSB, despre șansele celor trei la câștigarea campionatului.

„Sunt trei echipe cu stiluri diferite. Poate că sunt puțin apropiate stilurile Farului și FCSB-ului. Fiecare dintre cele trei are atuurile ei și punctele ei vulnerabile”, apreciază Răducan. Dar să le luăm pe rând:

CFR, campioana en-titre și câștigătoarea ultimelor cinci ediții

„Dacă ne raportăm la experiența de a lupta pentru titlu, sigur că mai avantajată e CFR. Plus fondul de salarii mai mare, ca și cota jucătorilor. O echipă focusată pe obiectiv imediat, un antrenor cu fișa postului completă. Există o oarecare uzură și poate chiar o saturație. Dan Petrescu nu e un antrenor comod, iar atunci când se acumulează doi-trei ani, intervine o stare de nervozitate”, crede Narcis Răducan.

Dar despre această uzură a lui Deac, a lui Camora și a celorlalți ceferiști s-a tot discutat și în anii trecuți, dar tot aceștia au luat titlul... „Totuși, Dan Petrescu a știut să mai schimbe și a știut să-i motiveze permanent. Plus că banii sunt foarte importanți. Când știi că ai de primit 15-20.000 de euro pe lună, zici: Mai rezist o lună, că nu stau pe gratis. Asta îi poate ține în priză. Și are și Dan Petrescu această calitate de a aduna echipa. Clar, CFR nu are un joc entuziasmant în momentul ăsta, dar există alte atuuri pentru câștigarea campionatului”, e de părere actualul analist tv.

Farul. Nu a luat niciodată titlul. Hagi l-a câștigat cu Viitorul, fosta denumire a echipei sale, în 2017

„Este o echipă mult mai dinamică, e cea mai complexă, știe să joace mai multe repertorii. Aici avem de-a face cu un cerc închis în ceea ce privește managementul, mai închis ca oriunde, pentru că Hagi face totul la club, limitând astfel foarte mult greșelile. Dacă eu am zis că am patru job-uri, Hagi are serviciu 24 de ore din 24!”, opinează Narcis despre constănțeni.

Fost director sportiv la Viitorul, Răducan nu a rezistat mult în conducerea acestei echipe, după o divergență de opinii cu Hagi, cu care a avut de curând și un conflict verbal într-o emisiune: „Acum suntem prieteni, vorbim des. Așa-i la fotbal, ne mai contrazicem. A fost o confruntare de idei când am lucrat la Viitorul, nu aveam dreptate nici eu, nici el. Efectiv, vedeam diferit niște lucruri. Și normal că are dreptate patronul în astfel de situații. Îl apreciez la fel de mult și, din ce îmi dau seama, și el pe mine. La Farul există dezinvoltură, entuziasm, Hagi știe foarte bine să echilibreze energiile într-un lot. Știe foarte bine să motiveze jucătorii, să tragă jucătorul mai aproape când acesta își ia zborul, ca zmeul, și invers, când e căzut, știe să-l ridice. Nu întâmplător, revitalizează jucători, are știința asta”.

FCSB. Nu a mai luat titlul din 2015, când Becali se mai agăța de numele Steaua

„Aducând mereu fotbaliști cu calitate bună, care sunt mai în vogă și mai în formă, nivelul e mai ridicat la FCSB. Toți vor să facă pasul mai departe în străinătate. Dacă reușești să creezi cât de cât un echilibru și să fii antrenat din punct de vedere fizic, atunci sunt șanse. Ei au a treia șansă, pentru că sunt pe locul 3 și pentru că este un campionat al detaliilor. Atât timp cât imixtiunea patronului este importantă în deciziile astea tehnice în timp real, au un dezavantaj. Ei au luat și titluri, dar Gigi nu se implica la fel de mult. Aici ar fi punctul lor sensibil. Dar au un joc extraordinar în momentul ăsta. Au scos aproape maxim din potențialul lotului. Acum trebuie să fie inspirați tocmai în deciziile acestea de timp real, pentru că acestea fac diferența de cele mai multe ori. Altfel, ar funcționa acest concept și în străinătate”.

Cum poate câștiga FCSB titlul? Ne răspunde tot Narcis Răducan: „FCSB poate să ia campionatul dacă celelalte echipe pierd campionatul. În momentul în care contracandidatele nu sunt suficient de puternice, cei de la FCSB pot fi la un nivel mare datorită bunăstării financiare, pentru că sunt plătiți la zi, și datorită calității jucătorilor, unii dintre ei de echipa națională, jucători tineri, de perspectivă. Pot depăși o echipă care merge cu un motor lipsă, să spunem. Dacă celelalte echipe merg cu motoarele la maxim, e greu ca FCSB să ia titlul”.

Situația in clasament după primele patru etape ale play-off-ului

1. Farul 39 p, golaveraj 7-6

2. CFR 38 p, golaveraj 6-5

3. FCSB 37 p, golaveraj 6-4

Etapa a 5-a

Farul – CFR (22 aprilie)

Rapid – FCSB (23 aprilie)