Albion Rrahmani, atacantul numărul unu de la Rapid a fost protagonistul unui incident de groază la partida din Andorra. Deși nu s-a lipit la gol, Rrhamani este suspect de o accidentare în urma căreia poate lipsit mult timp.

În minutul 66 al partidei, Rrahmani a fost victima unei accidentări dure, li a fost scos de pe teren după intervenția echipei medicale, cu targa.

Selecționerul kosovar a transmis că situația fotbalistului alb-vișiniu este incertă: ”Nu cunoaștem acum gravitatea accidentării. Trebuie să așteptăm o confirmare oficială mâine dimineață”

66’ | Albion Rrahmani has been subbed off due to an injury. It looks really serious…

Forca Albion ???? #ANDKOS ???????????????? | #EURO2024 pic.twitter.com/iIx9KHlTMA