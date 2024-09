Louis Munteanu spune pentru cine au fost gesturile din meciul cu FCSB + "Dawa și Popescu n-au cum să fie inteligenți ca mine"

CFR Cluj a condus cu 2-0 după dubla reușită de Louis Munteanu (36', 49'), însă campioana FCSB a reușit să revină. Alexandru Băluță a redus din handicap în minutul 59, după o eroare a lui Simao Rocha, coautor la primele două goluri, iar Joyskim Dawa a egalat în minutul 87 în urma unei mingi respinse greșit de portarul Mihai Popa.

Louis Munteanu, după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Semnele de după gol? Au fost pentru mine și prietenii mei"

La finalul meciului, Louis Munteanu a explicat de ce s-a bucurat după goluri prefăcându-se că își șterge lacrimile. Atacantul spune că gesturile au fost adresate unor prieteni. Munteanu a spus și de ce a cerut să fie schimbat în repriza secundă.

"Un meci greu cu un adversar dificil. Eu zic că am făcut un meci bun, dar am făcut acele greșeli pe final și când au o echipă cu calitate vă dați seama că vin peste noi și pun presiune. Din păcate, pierdem cele trei puncte, dar am făcut un joc bun.

Am ieșit în minutul 75 pentru că m-am încărcat puțin. Am fost și cu naționala, am făcut mult pe drumuri. Eu am cerut schimbarea.

Semnele de după gol? Au fost pentru mine și prietenii mei. Atât. Da, mă ștergeam la ochi, gesturi pentru prietenii mei. Știu ei mai bine. Nu e vorba de contestatari, nu.

Când vii la CFR, e presiune mereu. Nu e doar pe mine, ci pe fiecare jucător de aici. Vrem să câștigăm meci de meci și să câștigăm titlul. M-am gândit înainte de meci să fiu mai mult în careu pentru că Dawa și Popescu sunt fundași agresivi și am zis că fiu acolo în fața porții pentru că inteligenți ca mine nu au cum să fie.

Din mici detalii au reușit să întoarcă jocul. Dacă se evita acea greșeală de la primul gol, cu siguranță băteam cu 2-0 sau poate mai dădeam un gol", a spus Louis Munteanu.

4 goluri a reușit Louis Munteanu în primele 7 meciuri la CFR Cluj.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj se află pe locul 5, cu 14 puncte, în timp ce FCSB e pe 12, cu doar 9 puncte în 8 meciuri.

În runda următoare, CFR Cluj va juca pe terenul lui FC Hermannstadt, în timp ce FCSB va primi vizita celor de la Petrolul.