Tricoul cu numărul 9 de la Liverpool va fi purtat din sezonul următor de Darwin Nunez. Atacantul uruguayan a fost cumpărat în vara anului trecut de la Benfica, pentru 80 de milioane de euro, iar în primul sezon a purtat numărul 27.

"Sunt foarte fericit să port numărul 9. Sunt foarte mândru. Foarte mulți alți jucători au reprezentat foarte bine acest numărul, iar acum este rândul meu să îl port.

Sper că totul va fi bine și voi reuși să joc la fel de bine ca cei de dinainte. Îmi doresc să aduc multă bucurie pentru mult timp de acum încolo", a spus Darwin Nunez, după anunțul lui Liverpool.

Nunez a traversat un prim sezon complicat la Liverpool. Criticat adesea de mai mulți specialiști pentru că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, uruguayanul a marcat 15 goluri în cele 42 de partide jucate.

În această vară, Liverpool i-a mai transferat pe mijlocașii ofensivi Dominik Szoboszlai, de la RB Leipzig, pentru 70 de milioane de euro, și Alexis Mac Allister, de la Brighton, pentru 42 de milioane de euro. Cei doi vor purta tricourile cu numărul 8, respectiv 10.

Fans who have already purchased new 2023-24 home and away jerseys printed with the name ‘Darwin’ and the number ‘27’ will be personally reimbursed by Nunez with a like-for-like exchange for a ‘Darwin 9’ shirt.