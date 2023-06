Se pregătește transferul lui Roberto Firmino! Cu cine negociază fostul star de la Liverpool

După șapte ani petrecuți la Liverpool, Firmino se îndreaptă către Arabia Saudită. Atacantul brazilian se află în negocieri cu nou-promovata Al Ahli, care i-ar oferi un salariu impresionant.

"Al Ahli se află în discuții pentru transferul lui Roberto Firmino. Negocierile sunt în derulare și se așteaptă decizia finală a jucătorului.

Al Ahli pregătește vizita medicală în cazul în care primește undă verde din partea jucătorului în această săptămână", a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Lui Roberto Firmino i s-ar fi oferit un contract valabil trei ani, până în 2026, cu un salariu anual de 20 de milioane de euro, anunță Nicolo Schira.

Pentru Arabia Saudită ar fi un nou transfer de top realizat în această vară, după ce în același campionat au mai ajuns Karim Benzema, N'Golo Kante (Al Ittihad) sau Kalidou Koulibaly (Al Hilal).

