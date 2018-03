Steaua - Viitorul, primul SOC al play-off-ului! Presiune mare pe Dica: CFR si Craiova au castigat, Steaua e pe 3! Surprizele din echipa

Steaua - Viitorul, ora 20:45, este primul meci tare al play-off-ului.

Steaua este obligata sa castige partida cu Viitorul avand in vedere ca atat CFR Cluj, cat si Craiova si-au castigat meciurile din prima etapa a play-off-ului. In aceast moment, in clasamentul virtual, Steaua a cazut pe locul 3, insa poate reveni pe pozitia a doua cu o victorie.

Nicolae Dica a primit vesti bune inaintea debutului in play-off. Gnohere a revenit dupa suspendare, iar Denis Alibec s-a antrenat normal toata saptamana si ar putea juca si el in meciul cu Viitorul. Singurul "minus" pentru antrenorul Stelei este accidentarea lui Cristi Tanase. Cristi Balgradean este anuntat titular in poarta Stelei, acesta urmand a fi primul sau meci ca titular in campionat. Si in atac ar putea aparea o surpriza: Alibec i-ar putea lua locul lui Gnohere.

Gica Hagi, pe de alta parte, spera la un loc pe podium. La conferinta de presa dinaintea meciului, "Regele" a recunoscut ca este aproape imposibil ca echipa sa se lupte la campionat si in acest sezon, dar locul 3 pare a fi un obiectiv accesibil.



Echipe probabile:

Steaua: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa (Gaman), Momcilovic - Pintilii, Nedelcu - Man, Budescu, Fl.Tanase - Gnohere (Alibec)

Viitorul: Cojocaru - Mladen, Hodorogea, Tiru, De Nooijer - Cicaldau, T. Baluta, Ganea - I.Hagi, Chitu, Vina