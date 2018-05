Mutu a lamurit conflictul cu Hagi: "Nu cred ca avem ceva de discutat in afara de 'Ce faci?'. Are o problema cu Contra, nu cu mine!"

Conferinta de presa Adrian Mutu!

Adrian Mutu a vorbit despre meciul sau cu Gaz Metan, dar si despre disputa de la distanta cu Gica Hagi.

Adrian Mutu spune ca nu are nicio problema cu Gica Hagi, ii poarta un respect deosebit nasului sau, insa a precizat si ca nu trebuie sa fie de acord cu tot ce spune "Regele".

"O sa fie un meci extrem de dificil pentru ambele echipe din cauza numarului de puncte. Va fi un meci de care pe care. Va fi un meci dificil pentru noi pentru ca este un adversar cu potential ofensiv. Daca nu vom fi atenti, ne vor pune probleme. Ma duc sa joc la victorie. Baietii sunt afectati, au fost loviti in orgoliu pentru ca nu reusim sa castigam acasa.

Nu am vorbit cu Gica, o sa vorbim cand o sa ne vedem. Nu am spus ca Gica Hagi este penibil. Este o persoana pe care o respect foarte mult. Nu cred ca ar trebui sa ne sunam, nu cred ca avem ceva de discutat in afara de "Ce mai faci?". Sper ca a rezolvat problemele cu Contra, cu mine nu are nicio problema. Il respect, dar asta nu inseamna ca trebuie sa fiu si de acord cu ce spune Gica", a declarat Adrian Mutu in cadrul conferintei de presa.