Liga I isi schimba din nou formatul! Cate echipe propune FRF din 2019: "Exista doua mari avantaje!" 

Presedintele FRF a facut anuntul in direct la PROX.

Razvan Burleanu a anuntat ca Liga I isi va schimba din nou formatul. Presedintele FRF propune un sistem cu 16 echipe, asta pentru ca echipele de traditie care au ajuns in ligile inferioare sa aiba o sansa in plus la revenire, dar si venituri mai mari din drepturile TV.



"In luna iunie vom pune din nou pe agenda toata datele pe care firma de consultanta de la UEFA si cum ar trebui sa arate sistemul.

Viziunea noastra e urmatoarea. In sezonul 2019/2020 sa avem o Liga I cu 16 echipe. Asta ar oferi avantaje echipelor care vin din liga a treia, sunt echipe de traditie intre ele. Si un alt argument este ca ai reusi sa-ti consolidezi veniturile din drepturi TV sau sa le cresti", a spus Burleanu la PROX.

In prezent sunt 14 echipe in Liga I.