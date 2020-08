Cererea Craiovei pe care LPF a aprobat-o pentru meciul cu Astra: "Puteam juca si sambata si luni! Liga a aprobat cererea, dar nu pentru cazurile de Covid-19!" "

Craiova va juca in aceasta seara meciul contra lui CFR cu trofeul Ligii 1 pe masa.

Finantatorul oltenilor, Mihai Rotaru, a declarat ca a facut o cerere pentru a amana meciul cu Astra, dar nu pentru ca ar fi fost vreun caz de COVID-19, ci pentru a avea mai multe zile de odihna.

"Sigur, am facut si la Disciplina si la Comitetul Executiv, credem ca este o speta de Comitet Executiv. Asteptam finalul, dar credem ca Universitatea a certificat ca nu trebuie reprogramat acel meci si nu are cum sa fie reprogramat. Noi trebuie sa avem 3-0 pentru ca este o culpa a Astrei.

Noi puteam sa jucam si sambata si duminica si luni cu Astra, ne-a aprobat Liga o cerere de amanare a meciului, dar nu pentru caz de Covid. Noi am facut o cerere sa amanam meciul, pentru ca am vrut cateva zile in plus de odihna si de pregatire a meciului si ne-au aprobat. Meciul a fost programat miercuri, nu pentru ca era caz de Covid ci pentru ca am facut cerere sa se amane meciul, pentru a avea doua zile de pregatire, deoarece noi de 5 zile nu ne-am antrenat, cand am avut acele 3 cazuri de Covid", a declarat Mihai Rotaru pentru PRO X.

