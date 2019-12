LIBER LA VIS! Cele 3 MISIUNI NATIONALE pentru Romania in 2020: calificarea la Euro, o echipa in Champions League si transferul de 20 de milioane de euro!

Realizarile din ultimii ani ale Romaniei in fotbal nu le dau fanilor sperante prea mari pentru 2020. Dar daca urmatoarele 12 luni vor fi resetul care va schimba totul in Liga 1 si la nationala?

Visam cu ochii deschisi! Pentru prima oara in istorie, vom organiza meciuri de la turneul final Euro la Bucuresti! Vrem sa fim acolo si cu nationala! Romania are o ultima sansa de calificare dupa barajul din martie. Ne batem cu Islanda, in nordul inghetat. Daca supravietuim, dam peste vecini. Finala va fi tot pe teren strain cu Ungaria sau Bulgaria! Meciurile Romaniei se vad in direct la PRO TV! Noua nationala a lui Radoi trebuie sa arate ca Romania POATE! Jucatorii din generatia U21 semifinalista la Euro din Italia anul trecut vor fi spiritul echipei care vrea sa duca nationala spre nivelul urmator. Ultimele aparitii ale tricolorilor n-au dat motive majore de optimism, insa Radoi promite ca Romania nu le va mai calca suporterilor inimile in picioare cum s-a intamplat in meciurile cu Suedia sau Spania.

Provocarea Euro poate relansa increderea Romaniei in nationala ei de fotbal!

La nivelul echipelor de club, Liga 1 are si ea razboiul sau. Nu numai pentru titlu! Romania viseaza cu toate fortele la Europa!. Performanta importanta a CFR-ului in acest sezon deschide campania marilor asteptari. Fara echipa in Champions League de 7 ani, Romania isi asteapta campioana sa castige la nivel mare. La fel ca in 2019, titlul n-aduce decat glorie de-o saptamana. Europa ne asteapta cu 4 tururi preliminare pentru accesul in grupele Champions League. CFR a trecut de adversari grei, dar s-a lovit de zidul Slavia Praga, cel mai inalt pe care l-a avut de urcat pana la confruntarea cu zeii. Intrata in locul CFR-ului in Champions League, Slavia, echipa lui Stanciu, a reusit o toamna de aplaudat intr-o companie selecta: Barcelona, Inter, Borussia Dortmund.

Stadioanele goale si atmosfera de 'porti inchise' nu sunt usor de combatut nici cand ii ai pe 'Mbappe' sau 'Messi' de Romania in echipa. 2020 e si anul in care Liga 1 asteapta marile transferuri. In vitrina sunt 'Mbappe' Coman, 'Vitezistul' Mihaila sau Dennis Man. Cei 3 sunt singurii de la care pot fi asteptate in mod real sume care sa depaseasca 10 milioane de euro. Miza: recordul stabilit de Stanciu in momentul plecarii la Anderlecht Bruxelles, acum 3 ani si jumatate.

Ce asteptari ai de la fotbalul romanesc in 2020?