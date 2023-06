Leicester își poate pierde starul, după ce a retrogradat! Chelsea a pus ochii pe superfotbalistul „vulpilor”

„Vulpile” au înregistrat 34 de puncte după 38 de etape disputate în eșalonul de top al Angliei. În consecință, Leicester a retrogradat după ce a înregistrat nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și 22 de înfrângeri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că James Maddison e curtat de Tottenham Hotspur, care va încerca săptămâna următoare să pună „sigiliu” pe jucătorul „vulpilor”.

Italianul a mai scris pe rețelele social media că James Maddison e ținta numărul unu pentru Ange Postecoglou, noul antrenor al londonezilor, care i-a luat locul lui Antonio Conte pe banca tehnică.

Tottenham will push again for James Maddison next week — he remains the priority target for Postecoglou in that position. ????⚪️ #THFC

Tapsoba, van de Ven and one more CB in the list — club will decide for the best option in the coming weeks. pic.twitter.com/TbrGDnX5wn