Laurențiu Reghecampf, reacție nervoasă la interviul după meci: "Serios? E o întrebare prostească!"

Formația antrenată de Laurențiu Reghecampf a terminat la egalitate partida cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-1 și are șapte etape de când nu a mai obținut vreo victorie în campionatul României.

La declarațiile făcute la finalul partidei, tehnicianul craiovenilor a explicat motivele pentru care echipa sa nu reușește să mai câștige în campionat și a avut o reacție nervoasă atunci când a fost întrebat despre sprijinul pe care îl mai are din partea conducerii clubului.

"Nu aveam cum să pierdem puncte la Mediaș dacă aveam efectivul complet de jucători. S-au întâmplat foarte multe chestii, accidentări. La anul vom reveni foarte bine, ne vom antrena și vom pune probleme echipelor din față. La momentul oportun vom anunța și aceste lucruri, despre schimbări.

Noi am jucat, am fost singura echipă care am încercat să jucăm fotbal, a fost acea greșeală care a afectat moralul jucătorilor. Am scos jucătorii care nu s-au ridicat la nivelul jocului, toți sunt componenții echipei. Dacă în ziua respectivă nu se ridică la nivelul așteptat, asta se întâmplă.

- Se știe că patronii din România nu au atât de multă răbdare?

- Serios? E o întrebare prostească... altă întrebare!", a fost discursul lui Laurențiu Reghecampf la finalul partidei cu Gaz Metan Mediaș.