"Îi felicit pe cei de la FCSB. E o victorie foarte clară"

"Îi felicit pe cei de la FCSB pentru meci, pentru victorie. E o victorie foarte clară, din punctul meu de vedere. Ne-a învins o echipă mai bună decât noi. Trebuie să fim realiști, să vedem momentul în care suntem. E clar că nu-mi pică bine și, în general, când pierd, mă frământă foarte tare. Dar, în același timp, trebuie să fim realiști și să vedem că astăzi ne-a învins cea mai bună echipă din campionat. Au demonstrat că au o echipă bună, cu foarte mult talent, cu forță de joc.

Sunt poate mulțumit cumva de a doua repriză, pentru că am arătat mai multă personalitate, mai mult curaj, ceea ce nu am făcut prima repriză. Cred că nici nu ne-au lăsat să arătăm lucrul ăsta. E o echipă care știe să joace astfel de meciuri. Trebuie să fim reliști, să vedem exact momentul în care suntem, mai avem încă mult de muncit. E un start de sezon complicat, trebuie să adaptăm niște jucători de la Liga 2 la Liga 1. E un ritm mult mai intens, ca și forță, ca și viteză de joc. Avem și jucători noi, pe care trebuie să-i integrăm. Nu este ușor.

"În meciul cu FCSB așteptam mai multă personalitate, mai mult curaj"

Nu cred că e ghinion că am început campionatul cu Craiova și cu FCSB. E impactul Ligii 1. Poate că e mai bine așa, ca să vezi exact care sunt lipsurile. Trebuie să vedem exact ceea ce avem de făcut, să facem o analiză obiectivă. Cumva am rămas în euforia acelei promovări, doar că nu ne așteaptă nimeni. Cred că trebuie să ne debarasăm puțin de ceea ce a fost sezonul trecut. Să vedem în mod constructiv ce avem de construit pentru anul acesta.

Eu nu sunt un antrenor de rezultat, dar nu pot să fiu mulțumit după aceste două meciuri. În primul rând, în meciul cu FCSB așteptam mai multă personalitate, mai mult curaj, în prima repriză. În a doua repriză am fost mai ok din punctul acesta de vedere. Nu ne-am făcut calculul cu două înfrângeri în primele etape, vă spun sincer. O luăm meci cu meci, încercăm să pregătim cât mai bine fiecare partidă. Și după meciul cu Craiova am avut destul de multe nemulțumiri, cum am și acum.

"FCSB selectează cei mai buni fotbaliști fotbaliști din România, domnul Becali are meritul acesta"

Dar, în același timp, trebuie să fiu realist, să observă evidența. FCSB selectează cei mai buni fotbaliști din România, domnul Becali are meritul acesta, că investește foarte mult și, prin dumnealui, fotbalul românesc a rămas în viață. Prin transferurile, prin banii pe care i-a pompat în campionatul românesc. Se văd investițiile la nivelul lotului. Am pierdut cu execuțiile a doi jucători foarte buni. E mult mai ușor când ai astfel de jucători, care inventează astfel de goluri în ultimii metri de teren.

A fost un derby dezechilibrat și cred că va mai trece o perioadă până să ajungem să ne batem de la egal la egal, fără nicun fel de declaraj, fără niciun fel de lipsuri. Trebuie să fim realiști, știți foarte bine de unde am plecat anul trecut, prin ce momente a trecut clubul. Încercăm să reconstruim acest club. S-au văzut niște muguri de speranță în sezonul trecut, dar suntem încă departe de ceea ce ar trebui să arate Dinamo, ca și club. Cred, totuși, că suntem pe drumul bun, e nevoie de puțină răbdare, e nevoie de o analiză obiectivă și de foarte multă muncă.

"Târnovanu a greșit la gol, dar cred că este cel mai bun portar din campionatul României"

Bani e în regulă, a avut capul spart la acel duel pe care l-a avut în prima repriză. Este ok, a avut o ușoară sângerare, dar nu a fost nevoie de copci, nu a fost nevoie de altceva. E ok. Au fost niște episoade și cu fanii de la tribuna 1, se mai întâmplă în timpul meciurilor. Eu nu trebuia să răspund, dar și eu mai am de învățat.

Târnovanu a greșit la gol, dar cred că este cel mai bun portar din campionatul României. L-am văzut și la meciurile naționalei, a fost singurul remarcat la Europeanul U21. Este un portar care a rezolvat problemele pe care FCSB le-a avut în ultimii ani. Este un portar de siguranță. Probabil că la acea fază a fost un pic mai relaxat. Este unul dintre cei mai buni portari pe care România îi are astăzi. Se mai întâmplă și cred că și el trebuie să învețe din aceste greșeli. Greșelile sunt cel mai bun profesor.

Pe Arcul de Triumf e o problemă cu gazonul, care se rupe foarte tare. Probabil că alfel ar fi fost gazonul pe Ghencea. Nu știu dacă ne-ar fi avantajat sau nu. A ieșit un rezultat rău aici, deci nu știu dacă era în avantajul nostru sau nu să jucăm în Ghencea. Poate că ar fi ieșit mai bine acolo, că ne-ar fi avantajat acel stadion", a declarat Ovidiu Burcă la conferința de după terminarea partidei.

Text și foto - Gabriel Chirea