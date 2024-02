În perioada octombrie 2020 - iunie 2021, fotbalistul a fost trimis sub formă de împrumut de la CFR Cluj, la Sepsi OSK, iar covăsnenii au stipulat o clauză în contractul lui Petrila cu privire la primirea unui viitor procent de 10% dintr-un transfer în cazul în care jucătorul se va despărți de ardeleni.

Laszlo Dioszegi s-a dezlănțuit: ”Nu își are locul în fotbal!”

Vara trecută, CFR Cluj l-a cedat pe Claudiu Petrila la Rapid București, dar sub formă de împrumut, pentru 500.000 de euro, ca la finele actualei stagiuni să fie achiziționat definitiv de giuleșteni pentru 250.000 de euro. Astfel, clubului din Sfântu Gheorghe îi vor reveni 25 de mii de euro, nu 75 de mii.

Laslo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a avut o reacție dură cu privire la maniera în care Claudiu Petrila a fost transferat de la CFR Cluj, la Rapid București, și a subliniat faptul că și-a învățat lecția și pe viitor o să impună clauza de 10% și în cazul împrumuturilor, dacă va mai fi însă cazul de așa ceva.

”Am primit 10% din prețul de vânzare, 250.000 de euro, iar împrumutul de 500.000 de euro a rămas în aer. Nici nu vreau să-mi mai dau cu părerea, pentru că noi așa ceva nu facem niciodată și consider că e un lucru despre nici măcar nu ar merita să vorbim, este un lucru care nu își are locul în fotbal și în viață.

Un contract e contract și cuvântul dat e mai presus decât orice contract, eu așa consider! Dar ei așa au decis, întotdeauna există și portițe, știm foarte bine, de aceea suntem și faimoși, că în țara noastră există foarte multe portițe, ei intră pe portițe. Noi în general intrăm pe poarta mare și sunt foarte mândru că intrăm pe poarta mare, niciodată nu să intrăm pe portițe.

Am primit banii, cei 25.000, mulțumim, asta e, mergem mai departe. Am primit o lecție, știm cum să facem data viitoare contractele, o să scriem acolo că și la împrumut 10% sau 5% trebuie să fie al clubului nostru, dacă o să mai facem vreodată o afacere așa cum am făcut cu Petrila. N-am mai pățit așa ceva niciodată, dar ei așa au considerat, că atât am avut contribuția noastră la succesul lui Petrila”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit ProSport.

Produs de LPS Bihorul, Claudiu Petrila a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Hidișelul, CFR Cluj U19, CFR Cluj, Sepsi OSK și Rapid București.