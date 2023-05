Pilotul de raliuri, Cristiana Oprea, a avut șansa să se întâlnească cu Jurgen Klopp după ce s-a terminat raliul Sulingen din 2023, organizat în Germania, la care a participat și românca.

Sportiva din România care și-a făcut poză cu Jurgen Klopp: „Este, cu adevărat, unul dintre cei mai mari oameni din sport”

Cristiana Oprea a scris un mesaj înduioșător pe rețelele social media după ce l-a cunoscut pe antrenorul lui Liverpool și după ce a schimbat câteva vorbe cu el, remarcând lucrurile pe care Jurgen Klopp i le-a spus cu privire la îndeplinirea visurilor unui sportiv.

„Doamnelor și domnilor, Jurgen Klopp. A spus odată într-un interviu că nu vrea să fie cel mai bun antrenor din lume, ci să fie cel mai bun antrenor care poate fi. Cuvinele astea m-au urmărit în mașina de raliu și m-au motivat să fac tot ce îmi stă în putere pentru a-mi îndeplini obiectivele, fără să mă compar cu ceilalți

Astăzi am avut șansa să-l cunosc pe Jurgen Klopp și să vorbesc cu el despre focul și pasiunea oamenilor, despre faptul că toți putem atinge asemenea lucruri în interiorul nostru. El e cu adevărat unul dintre cei mai mari oameni din sport și mi s-a făcut pielea de găină atunci când am văzut interesul pe care îl are de a da putere oamenilor să-și atingă visurile”, a scris Cristiana Oprea pe Facebook.

Cariera lui Jurgen Klopp

Jurgen Klopp a fost antrenorul lui Mainz (2001 - 2008) și Borussiei Dortmund (2008 - 2015), iar în prezent se află pe banca tehnică a „cormoranilor” de la Liverpool din 2015, unde mai are contract cu echipa până la finalul lui iunie 2026.

La trupa din Premier League, Jurgen Klopp a strâns până acum 428 de partide și a înregistrat 2.05 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

Cu Liverpool, antrenorul neamț a reușit să primească de două ori trofeul individual de cel mai bun antrenor (18/19, 19/20), a câștigat Champions League (18/19), Campionatul Mondial al Cluburilor (19/20), Premier League (19/20), Supercupa UEFA (19/20), FA Cup (21/22), Cupa Ligii (21/22) și Supercupa Angliei (22/23).